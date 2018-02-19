MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, HDP kongresinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılan saygısızlığı, Atatürk'e yapılan saygısızlığı CHP'nin nasıl içine sindirdiğini merak ettiğini söyledi. “CHP artık HDP çizgisinde yürümektedir”ifadelerini savunan Avşar, “Bizi kendilerine benzetmesinler. Ülkücünün lafı yürekten gelir, ülkücünün sözü senettir, ülkücünün davası vatandır, ülkücünün sevdası bayraktır. Bizi başkalarına benzetmesinler, Afrin'e gideriz dersek gideriz. Ülkücü ölümden korkmaz, bilakis ölüm bizler için yeniden doğuştur, vuslattır, düğündür, dernektir” şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Avşar açıklamasına, “Afrin konusu bizim için istiklal meselesidir. Bir adım geri duranın geri adım atanın, alttan alanın kaçmayı düşünenin kanı kurusun. Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ki, ‘Allah imansız işi ve işsiz imanı kabul etmez.’ Zeytin Dalı Harekatı’nın harcı imanla karılmış hududa ‘KIZILELMA’ iradesiyle yoğrulmuştur.Türkiye karşısındaki badireyi milli kenetlenme ve dayanışma ruhuyla ezip geçecektir” diyerek son verdi.(Bülten)