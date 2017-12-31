Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı tarafından “Doğumunun 100.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş’i Anlamak” konulu konferans düzenledi.
31 Aralık 2017 Pazar 19:08
Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur’an tilavetinin de yapıldığı programda bir konuşma konuşma yapan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan “Söz konusu Alparslan Türkeş ise aklımıza ilk gelen kutlu bir mücadele, çileli bir ömür, sürgünler, sevinçler ve üzüntülerdir. Adını tarihe altın harflerle yazdıran bir kahramanlık abidesi olan Başbuğumuzun doğumun 100. yılı bizleri bir kez daha bir araya getirmiştir, ben bir kez daha Başbuğumuzu rahmet ve minnetle anıyorum. Yıl içerisinde gerek genel merkez düzeyinde gerek il başkanlığımız düzeyinde bir çok etkinlikte Başbuğ Alparslan Türkeş’i ansak da bu etkinlikler asla kafi değildir. Bizler var oldukça, bu kutlu ocağın dumanı tüttükçe onu anmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. O büyük bir lider, o aynı zamanda bir komutan mükemmel bir aile babası idi, sadece Türkiye değil dünya coğrafyasındaki bütün Türklerin sıkıntılarıyla hemhal olmuş, onlarla üzülmüş onlarla sevinmiştir. Türk milliyetçiliğini İslam ahlak ve fazileti çerçevesinde benimsemiş, inancını dava ile perçinlemiştir. Başbuğumuzun en büyük hizmeti devletine ve milletine bağlı yerli ve milli vasıflarla yetiştirilmiş ülkücü gençliktir. O hep Türk gençliğinin Başbuğu olarak anılacaktır” şeklinde konuştu. MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, “Türk Milletinin, dünya Türklüğünün gönlünde taht kurmuş, Başbuğ Alparslan Türkeş adına yapılan bu programda bulunmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Başbuğumuz büyük bir dava, devlet, millet ve siyaset adamıdır. Başbuğumuzdan bizlere iki emanet kalmıştır. Birisi: Milliyetçi Hareket Partisi, diğeri ise: Ülkü Ocaklarıdır. Başbuğ hiçbir zaman Türk milleti tarafından asla unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından konferansa geçildi. Ülkü Ocakları Sivas İl eski Başkanı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kürşat Özkaya konferansta merhum Alparslan Türkeş’in hayatını anlattı. Düzenlenen konferans sinevizyon gösterimiyle birlikte sona erdi. Konferansa MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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