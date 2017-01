Malatya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı şehitler için lokma dağıttı. Soykan Parkı’nda lokma dağıtım programına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Fevzi Şahin, MHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülay Coşkun, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, ocak ile parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk konuşmayı Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Fevzi Şahin yaptı.

Başkan Şahin, Hüseyin Nihal Adsız’ın ‘Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir’ dizeleriyle sözlerine başlayarak, kahramanlığın ve kahramanların Türk milletinin hürriyeti, bağımsızlığı için ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için, aziz toprakları vatan olarak bıraktıkları için ve bu uğurda canlarını feda ettikleri için onları şükranla ve büyük bir saygıyla andıklarını söyledi.

CANLARINI FEDA ETTİLER

“Bayrağımız ve vatanımız ilelebet muhafaza ve müdafaa edilecektir” diyen Başkan Şahin, “Vatan, millet, devlet için vazife uğruna canlarını feda ederek şahadet mertebesine ulaşmışlardır. Hürriyetimiz için ve aziz vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz her zaman yüreğimizde ve kalbimizde var olacaklardır. Emanetleri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bayrağımız ve vatanımız ilelebet muhafaza ve müdafaa edilecektir. Her dönem ve her devir kendi kahramanını yaratır ve yaşatır. Erzurum tabyalarında Nene Hatun, Çanakkale’de Anafartalar’da, Trablusgarp’ta Mustafa Kemal, Çegan Tepesi’nde Enver Paşa, Antep’te Şahin Bey, Maraş’ta Sütçü İmam, 15 Temmuz’da Ankara’da Ömer Halisdemir ve İzmir’de Fethi Sekin… Ve ismini saymadığımız, sayamadığımız nice şehitlerimiz bayrak inmesin, vatan bölünmesin, devlet parçalanmasın diye canlarını feda ettiler” şeklinde konuştu.

ADIMIZ BİR, ANDIMIZ BİRDİR

Büyük bir aile olduklarını söyleyen Başkan Şahin, “Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki, ülkücü hareket, ülkücü düşünce var olduğu müddetçe acımız bir, adımız bir, andımız birdir. Biz büyük bir aileyiz, biz Türkiye Cumhuriyetiyiz, biz Türk Devletiyiz. Karlı zemheride battaniyeye sardığımız şehidimizin battaniyesine döktüğümüz gözyaşı hatırına ve darağacında can veren fidanlarımızın hatırına bu memleketi ne pahasına olursa olsun böldürtmeyeceğiz” dedi.

ÇOK ANLAMLI

Dağıtılan lokmanın çok anlamlı olduğunu kaydeden MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem ise, “Bugün inanın şu anda bile vücudum titremeye başladı. Ülkü Ocaklarımızın çok anlamlı bir ziyafeti var. Başta Türk İslam ülküsü içerisinde ananevi hale gelen geçmişlerimize bir rahmet okunması için lokma dağıtılıyor. Ama bugünkü lokma çok daha anlamlı. Ezanlar susmasın, bayraklar inmesin diye üzerine bastığımız toprak bölünmesin diye canlarını feda eden şehitlerimiz için ocağımız bugün lokma dağıtıyor. Her lokmayı alan insanımız onların ruhlarına birer Fatiha okursa bizim kazancımız budur” şeklinde konuştu.

