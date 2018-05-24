“Ülkeyi parçalama oyunları!”

MATHAP Başkanı İhsan Akın, özetle şunları aktardı:

“Bizler MATHAP ve birlikler olarak yetiştiricilerimize yönelik yaklaşık bir aydır taleplerini topladığımız 100 kişi ve 10 bine yakın yurt dışı damızlık zirai kredili hayvan alımı ile ilgili çalışmalar yaptık ve bu çalışmalara devam etmekteyiz. Bu bağlamda getirilecek olan hayvan fiyatı yaklaşık bir ay önce 950 liraya denk gelirken dolar ve eurodaki spekülasyon ve oyunlar nedeni ile artırılarak bin 150 liraya kadar çıkmış ve çıkarılmaya devam etmektedir. Ülkemizde bu işe çanak tutanların araştırılıp cezalandırılmalarını talep ediyor ilgili kurumları göreve davet ediyoruz.

“DUYARLI OLALIM”

Bizler el birliği, gönül birliği, ülke birliği için taraf olarak yani ülkemizin vatanımızın bayrağımızın tarafı olarak, bu oyunlara gelmeyeceğiz, bekleyeceğiz; kısa zaman sonra bu suni şişirme bitecek. Bizler hayvan alımlarımızı o zamana program yaptık, buradan tüm üyelerimize yetiştiricilerimize, çiftçilerimize, vatandaşlarımıza sesleniyoruz, duyarlı olalım ülkemize göz dikenlere ve vatan hainlerine ders verelim.

15 Temmuz’da millete, uçakla, tankla, bombayla ve içimizde yuvalanıp yardım, yataklık yapan hanilerle yapamadıklarını geçmişte olduğu gibi ekonomik savaş ile yapmak istiyorlar; bu anlamda bizler sivil toplum örgütü olarak, bu hainlere milletimizle birlikte, gerek ekonomik, gerek canımız ve kanımız ile savaşarak asla fırsat vermeyeceğiz, yalnız bunu lafla sözle değil, çiftçilerimiz, üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz ve vatanını seven herkesle ile dün yaptığımız gibi bugün de hep birlikte yapacağız. Buradan milyon dolarları olup, hesaplarında alışverişlerinde farklılık göstermeyen siyasetçiler, kurum kuruluşlar, STK’lar, iş adamları, yatırımcılar, ihracatçı ve ithalatçı temsilcilere sesleniyoruz: Ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaş nedeni ile Türk Lirasına ve vatanımıza sahip çıkalım; sizin trilyon ve katrilyon dolarlarınız sizi kurtaramaz, kısa yoldan vazgeçin. Her şeyi devletten beklemek yerine, herkes üzerine düşeni yapmalı. Son pişmanlık fayda vermez, bizler tüm fedakarlık içinde bedenimizi canımızı ortaya koymaya hazırız.”