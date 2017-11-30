30 Kasım 2017 Perşembe

Ülker, Malatya’dan ayrılıyor

Malatya’da birçok önemli işlerde imzası bulunan Malatya TCDD 5. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker, yaş haddinden dolayı emekli oldu. Ülker’in yarın Malatya’dan ayrılması bekleniyor.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:04
Ülker, Malatya’dan ayrılıyor

  Malatya Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 5. İşletme Bölge Müdürü Üzeyir Ülker, yaş haddini tamamlanması dolayısıyla emekliye ayrılacak. 2009 yılının Kasım ayında Malatya TCDD 5. İşletme Bölge Müdürü olarak atanan Ülker’in yarın Malatya’dan ayrılacağı bildirildi.

EN SON GAR ALTGEÇİDİNİ HİZMETE AÇTI
  1952 yılında Gümüşhane doğumlu olan Ülker TCDD’nin çeşitli kademelerinde görev yapmış, son olarak TCDD İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünde 2003-2009 yılları arasında 6 yıl görev yaptıktan sonra 2009 yılı Kasım ayında Malatya’da görev yapmaya başlamıştı. Yaklaşık 7 yıldır Bölge Müdürlüğü görevini yürüten ve birçok önemli çalışmalarda imzası bulunan Ülker, en son hizmetini İstasyon ile Yeşitepe’yi birbirine bağlayan gar altgeçidini hizmete açmıştı. Veda ziyaretlerinin ardından yarın Malatya’dan ayrılacak olan Ülker’in boşalan koltuğunu vekaleten Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Çalık dolduracak. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya TCDD 5. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker

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