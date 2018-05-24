Ülkenin tapusunu tutuyor

Ziyarette konuşan Tuncer, Bölge Müdürlüğünün Elazığ da olduğunu Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya ilerinin buraya bağlı olduğu toplam 575 personel ile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

''İLK ZARARA UĞRATTIKLARI ŞEY…''

Vali Ali Kaban da yaptığı konuşmasında, “Tapu ve Kadastro Teşkilatı hakikaten bir ülkenin bir anlamda tapusunu tutuyor. Bu ülkenin tapusu, zannedilir ki şahısların tapusu tutuluyor ama ülkenin tapusu tutuluyor. Bu anlamda da bizim devlet tarihimizde her zaman çok önem taşımış bir husus. Bir yere gittiğimizde oranın öncelikli bir tapusunu çıkartarak başlamışız. Osmanlı'nın batılı anlamda kurumsallaşmaya başladığı dönem sonrasında Cumhuriyetle birlikte daha da geliştirilerek bir sistematiğe dönüştürülmüş olması. Artı bugün Takbis projesi üzerinden Türkiye'nin en başarılı e-devlet projelerinden birisi olarak gelinen nokta. Hakikaten Tapu Kadastro Teşkilatı tahmin edilenden çok ötesinde bir noktada duruyor; orada ülkelerin tapuları, tapu nüfus yapıları gibi çok büyük önem arz eder. Bir ülke işgal edildiğinde hatırlayın şu geçtiğimiz 20-30 yıl içerisindeki bütün dağılan devlet teşkilatı olan tüm ülkelerde ilk zarara uğrattıkları şeyler tapu kayıtları ve nüfus kayıtlarıdır. Bu yolla buradaki yüzyıllarca, binyıllarca oluşturulmuş olan düzen allak bullak edilir. Bu anlamda bunun allak bullak olmaması için en önemli koruyucu tutucu bir şeyi zapt etmek anlamındaki kurumlardan birisi olarak da Tapu Kadastro Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ben de kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Bölge Müdürü Mahir Tuncer, Kadastro Müdürü M. Onur Sadioğlu, Battalgazi Tapu Müdürü Hasan Doğan ve Yeşilyurt Tapu Müdürü Cengiz Çelik katıldılar.