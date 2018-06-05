Ülkenin geleceği için önemli bir seçim

BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’ya ziyarette bulundu. Burada konuşan İmtiyaz Sahibi Bozkurtoğlu, “Bu yeterliliği Sayın Koca’da görmemiz bizi hakikaten sevindiriyor. Son zamanlarda ‘Malatya’da neler yapıldı?’ diye söylediğimizde, İl Başkanlığına Sayın İhsan Koca’nın getirilmiş olması diyoruz. Bugün kendilerini ziyaret ettik, kendilerine başarılar diliyoruz. Seçim arifesindeyiz ve bu seçimlerin ülkemize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyoruz” sözlerini kaydetti.

Başkan İhsan Koca ise, “Şu anda Malatya’da yayın hayatını devam ettiren BUSABAH gazetesi ailesi olarak ziyaretiniz bizleri memnun etti. Nasip olursa inşallah bu dönemde beraber Malatya’ya hizmet etmek gayreti içerisinde olacağız. Sizler basın yayın temsilcileri olarak bizler de siyasi temsilciler olarak devam edeceğiz. Bu süreç de de işbirliği ile uyumlu çalışmalarımızla inşallah örnek bir uyum sergileyeceğimize inanıyorum” dedi.

FATURASI AĞIR DÖNECEKTİR

Başkan Koca, “Bizim olduğumuz dönemlerde daha çok amatörce yaklaşıyorduk. Ben AK Parti ile siyasete başlayan birisi olarak hem şahsım hem de birtakım arkadaşlarım, hem amatör hem de acemice diyebileceğim bir yaklaşımla siyaset yapmaya çalışıyorduk. 7-8 yıllık bir aradan sonra gördüm ki partimiz dört ayak üstünde sağlam basar konuma gelmiş. Yapı biraz daha profesyonelleşmiş diyebilirim. Tüm Türkiye’de olduğu gibi insanımız artık bilinçlendi ve hassas bir şekilde yaptığı değerlendirmelerle tercihini oluşturuyor. İnşallah bu seçimde Türkiye’mizin gelecek yüzyılını, belki bizleri değil, bizlerden sonraki yüzyılı, torunlarımızı ilgilendiren bir seçim olduğunu fark edeceklerdir. Türkiye’nin son 15 yılda kazandığı kazanımlarının Allah korusun bir anda yok olabileceğini, belki her şeyin alt üst olabileceğini ve tabiri caizse Türkiye’nin tüm düşmanlarının bu seçime odaklandığını, seçimlerde tek hedeflerinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu biliyoruz. Eğer bu seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü bir Meclisle destekleyerek dünya liderliğine oturtmazsak bunun faturasının Türkiye’ye, bizlere çok acı bir şekilde döneceğini düşünüyoruz. Malatyalılar da böyle düşünüyor diye biliyorum. İnşallah bu seçimlerde parti, isim veya şehirden öteye geçtiğini görerek hareket edeceğiz. Ve 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde Meclisi ile Türkiye’nin seçilmiş Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi ile icraatlarını sergileyebileceği ilk başkan, Cumhurbaşkanı olarak göreve getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

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