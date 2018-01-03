AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, 2017 değerlendirmesini yaptı. AK Parti İl Binasında, teşkilat yöneticileriyle dün kameralar karşına çıkan Milletvekili Şahin önemli açıklamalarda bulundu.

İlk açıklamayı AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer yaptı. 2017 yılını tamamladıklarını dile getiren Özer, dimdik bir şekilde güçlenerek 2018 yılına girildiğini ifade etti.

Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, 2011 yılından bugüne kadar milletvekilliği sıfatıyla ilin vekaletini kendilerine veren yüce millete her fırsatta ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, şimdiye kadar bir milletvekilinin yapması gerekenleri yapamaya gayret ettiklerini söyledi.

VATANDAŞLARIMIZDAN GELEN TALEPLERİ ALDIK

Milletvekilli seçildiğinden bugüne kadar irtibat bürosu kapılarının devamlı açık olduğunu hatırlatan Milletvekili Şahin, “Milletvekili seçildiğimiz günden itibaren özellikle hafta sonları haftanın 4 günleri burada, 3 gününü de Mecliste geçirmeye çalıştık. Burada hem teşkilatımızın yapmış olduğu programlara iştirak ettik hem de vatandaşlarımızın bize daha rahat erişebilmesi için özellikle irtibat büromuzu hep açık tuttuk. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri alıp onları çözmeye gayret gösterdik. Ve her yıl özellikle hesap verebilirlik noktasında siz değerli basın mensuplarımızın karşısına çıkıp bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları da sizin vasıtanızla yüce milletimize aktardık” şeklinde konuştu.

MALATYA’YA YAPILAN HİZMETLER

Malatya’yla alakalı bazı hizmetlerden de bahseden Milletvekili Şahin, şunları kaydetti:

“Milli Eğitimde bugüne kadar bir milyar 500 milyon lira harcama yapmışız. Sağlıkta da Malatya’mızda devrim niteliğinde çalışmalar yaptık. Karaciğer nakli olsun onkoloji olsun aile sağlık merkezleri olsun 112 gibi birçok hizmetlerde bulunduk. Malatya Devlet Hastanemizi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüştürdük. Eğitim ve Araştırma Hastanesi standartların üzerinde bir hizmet vermeye başladı. Sağlıkta, hastanelerde memnuniyet oranı yüzde 40 iken bugün Malatya genelinde yüzde 96’ya arttı. İnşaat süreci devam eden yatırımlar var. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi var. 60 ünite ve 5 yataklı olacak. Geçici kabulü yapıldı. Maliyeti 11.2 trilyon lira. Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nin ek bina yapımının yüzde 75’i bitmek üzere. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemiz 300 yataklı olarak planlandı. Yer teslimi yapıldı. İnşaat süreci devam etmekte. Maliyeti 88.8 trilyon lira. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi var. 8.5 trilyon lira maliyeti. 11 trilyonun üzerinde Doğanşehir Devlet Hastanesi var.”

ÇOK CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK

2017 yatırım programına alınan birçok yapım işleri olduğunu söyleyen Milletvekili Şahin, “Tarımla iştigal eden köylülerimizin, çiftçilerimizin en fazla muzdarip oldukları konulardan birisi de suyla alakalı. Bu noktada çok ciddi yatırımlar yaptık. Baraj ve baraj sulamasıyla ilgili bugüne kadar plan ve proje çalışmaları devam eden barajların inşaatlarına 2018 yılının 2. çeyreğinde başlamış olacağız. 24 adet gölet ve barajı inşallah hizmete koymuş olacağız. 2017 yatırım programına alınan birçok yapım işlerimiz var. Ulaştırmada çok iyi yerlerdeyiz. Ulaştırmada bugüne kadar 2,5 katrilyon lira yatırım yaptık. Özellikle vatandaşlarımız Kuzey Çevreyolunu soruyor. Buradaki çalışmalar yapılıyor. Bunun da proje bedeli yaklaşık 227 trilyon lira” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL