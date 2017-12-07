Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak şehir içi yolcu taşımacılığı yapan J plakalı 580 araca araç takip sistemi takıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların güvenliğini sağlamak ve olabilecek ihlallerin elektronik ortamda da takibinin sağlanabilmesi için M plaka ile yolcu taşıma işi yapan araçlara ise araç takip sistemi, araç içi kamerası ile olası acil durumlar için panik butonları monte edildi.

Araçlara takılan panik butonlarına dokunulduğu an, Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İzleme Merkezine acil kodu ile sinyal gönderilmekte ve online takibi sağlanmaktadır.

464 ACİL PANİK BUTONU UYGULAMAYA ALINDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, bugüne kadar 232 M plaka ile hizmet veren araçlara 928 araç içi kamera, 232 araç takip sistemi ile 464 acil panik butonu uygulamaya alındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ayrıca, toplu ulaşım araçları dışında hizmet vermekte olan, taksiler ile öğrenci ve personel taşımacılığı yapan esnafların araçlarına da hem yolcuların hem de şoförlerin güvenliği için belirlenen kriterlere uygun araç takip sistemi, araç içi kameraları ile acil panik butonları takılacak.

HABER MERKEZİ