Ulaşılamayan hiçbir mahalle kalmaması için…

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu çalışmaları kapsamında Arguvan Alhasuşağı, Arapgir Bostancık, Akçadağ Şeyhler Mihmanlı, Doğu ve Yazıhan Alican Mahallesi’nde toplam 5 bin 105 metrelik içme suyu altyapı çalışmalarını tamamladı.

BİN 230 METRELİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İNŞA ETTİK

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Muhtelif mahalleler kapsamında Arguvan ilçesi Alhasuşağı’na 750, Arapgir ilçesi Bostancık’a bin 400, Akçadağ ilçesi Şeyhler’e 700, Mihmanlı’ya 500 ve Yazıhan ilçesi Alican’a 500 metre olmak üzere toplam 3 bin 875 metrelik isale hattı çalışmasını tamamladık. Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi’ne bin 230 metrelik içme suyu şebeke hattı inşa ettik. Böylece 6 mahallede toplam 5 bin 105 metrelik içme suyu altyapı çalışmasını tamamladık. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşamadığımız hiçbir mahalle kalmaması için çalışıyoruz” sözlerini kaydetti. busabahmalatya.com