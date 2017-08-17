17 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

UKOME, Ağustos toplantısını yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi. UKOME toplantısında alınan kararlar, ita amirinin onayının ardından uygulamaya konulacak.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:35
UKOME, Ağustos toplantısını yaptı

  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım’ın başkanlık yaptığı toplantıya, ilgili kurum yetkilileri ile daire başkanları katıldı. Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddelerde gerekli çalışmaların yapılması için alt komisyona havale edildi.

İTA AMİRİ ONAY VERECEK
  Gündem maddeleri arasında yer alan; Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde trafik düzenleme çalışmaları, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan demiryolu hemzemin geçitlerinde gerekli tedbirlerin alınması, kavşak düzenleme çalışmaları, sulama gölet ve kanallarında olası kazaların önlenmesi için gerekli işaretleme ve güvenlik tedbirlerinin alınması, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı güzergah değişikliği, ara durak ve çalışma izinleri gibi konular masaya yatırıldı.

UKOME toplantısında alınan kararlar, ita amirinin onayının ardından uygulamaya konulacak.

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