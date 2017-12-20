20 Aralık 2017 Çarşamba

UFUKTA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre; Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:37
UFUKTA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Çarşamba günü ilk saatlerde Tunceli ve Bingöl'de havanın karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların 2-4 derece artması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ve bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi

MALATYA VE İLÇELERİNDE HAVA DURUMU ŞÖYLE:
  “Malatya Merkez parçalı çok bulutlu 9; Akçadağ parçalı çok bulutlu 9; Arapgir parçalı çok bulutlu 8; Arguvan parçalı çok bulutlu 8; Battalgazi parçalı çok bulutlu 6; Darende parçalı çok bulutlu 4; Doğanşehir parçalı çok bulutlu 5; Doğanyol parçalı çok bulutlu 11; Hekimhan parçalı çok bulutlu 9; Kale parçalı çok bulutlu 7;  Kuluncak parçalı çok bulutlu 5;  Pütürge parçalı çok bulutlu 8; Yazıhan parçalı çok bulutlu 9; Yeşilyurt parçalı çok bulutlu 6.” 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahHAVA DURUMU

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