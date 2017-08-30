Kurban Bayramı’nda vatandaşlar sebze ve meyvelerini çok ucuza yiyebilecekler. Marketlerde ve perakendecilerde meyve ve sebze fiyatının çok pahalı olduğuna dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Celal Akbay, vatandaşları uyardı. Bayram günü süresince halin kapalı olacağını dile getiren Başkan Akbay, BUSABAH gazetesine konuşarak vatandaşların Arife günü ucuz bir şekilde hale gelerek toptan alışveriş yapabileceklerini söyledi.

HAL KAPALI OLACAK

Malatya Büyükşehir Yaş sebze ve Meyve Hali Kurban Bayramı’nda 4 boyunca kapalı olacağını belirten Başkan Akbay, “Arife gününden itibaren vatandaşlarımız gelip sebze ve meyve alışverişlerini toptan yapabilirler. Fiyatlarımız gerçekten çok aşırı düştü. Vatandaşlarımız bu Kurban Bayramı’nda rahatlıkla ucuz sebze ve meyve yiyebilirler. Kurban Bayramı’nın geldiği zaman dilimi sebze ve meyvenin yetiştiği zamana denk geldi. Sebze ve meyvenin ucuz olmasının sebeplerinden birisi de budur. Hal kapalı olacak bayram süresince ama dışarıda bulunan perakendeci arkadaşlarımız bizlerden sebze ve meyve tedarik ettiler. Ve bu arkadaşlarımız da bayram süresince halkımıza hizmet edecekler. Halimizdeki fiyatlarla perakendecilerin sattığı sebze ve meyve arasında fiyat farkları olacaktır. Zaten bizler bu durumu daima dile getiriyoruz. Biz komisyoncuları aracı olarak görüp her defasında bizler suçlanıyoruz” diye konuştu.

FİYATLARI GELİP GÖREBİLİRLER

Haldeki sebze ve meyve fiyatlarıyla perakendecilerdeki sebze ve meyve fiyatları arasında yüzde 100’e varan fiyat farkının bulunduğunu ileri süren Başkan Akbay, “Ancak bizler hep vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Vatandaşlarımızın halimize gelip fiyatları yerinde görmelerini istedik. Ve haldeki sebze ve meyve fiyatlarının kadar ucuz olduğunu hep söyledik. Perakendecilerin, marketçilerin sebze ve meyvelerde çok yüksek kar marjıyla ürünlerini sattıklarını belirtiyoruz. Ben çağrımı yineliyorum ve vatandaşlarımızın hale gelip fiyatları görmelerini, sebze ve meyveleri yerinde incelemelerini öyle alışveriş yapmalarını istiyorum. Fiyat farkından dolayı perakendecilerden alışveriş yapmak istemeyen vatandaşlarımız arife günü gelip bizlerden ucuz bir şekilde toptan alışverişlerini yapabilirler. Neredeyse dışarıda satılan sebze ve meyve fiyatıyla haldeki sebze ve meyve fiyatı arasındaki farkın yüzde 100 hatta yüzde 100’ün üzerinde olduğunu görüyoruz. Ve bu yüzden halimize gelip ucuz bir şekilde her şeyi tedarik edebilirler” şeklinde konuştu.

HER BÜTÇEYE UYGUN

Haldeki sebze ve meyve fiyatlarını da açıklayan Başkan Akbay, “Yerli domatesin kilosu 50 kuruştan, dışarıdan gelen yayla domatesin kilosu 75 kuruştan, biberin kilosu 1 TL’den, yerli patlıcanın kilosu 60 kuruştan, dışarıdan gelen yayla patlıcanın kilosu 75 kuruştan, yeşilliklerin fiyatları 1 ila 2 TL arasından, elmanın kilosu 1 TL’den, karpuzun kilosu 40 kuruştan, kavunun kilosu 40 kuruştan, üzümün kilosu 1,5 TL’den, şeftalinin kilosu 1,5 TL’den, eriğin kilosu 1 TL’den satılıyor ve bu fiyatlar her bütçeye de uygun” ifadelerini kullandı.

















MUTLU SARIGÜL