Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın kırmızı etin ucuza tüketileceği yönündeki açıklamasının ardından Et ve Süt Kurumu ucuz et satışıyla ilgili gereken bütün çalışmalarını tamamladı. Türkiye’nin genelinde şubesi bulunan 2 markette kıymanın kilosu 29 TL’den, kuşbaşının kilosu ise 31 TL’den satılacak. Marketlerde etler kilolar halinde paketlenip sunulacak. Bu karara tepki gösteren Malatyalı kasaplar ise mağdur olacaklarını ifade ederek BUSABAH gazetesine konuştular.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türkiye’ye getirmeyi düşündüğü etlerin Sırbistan’dan geleceğini duyduğunu ifade eden Kasap Pazarı esnaflarından Abuzer Çekici, etlerin ne kadar sağlıklı, ne kadar İslami kurallara uygun olduğunun tartışıldığını savundu.

“AYAKTA DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

“Bakan, o şekilde millete ucuz et yedirmeye çalışıyor. Madem amaç vatandaşlarına ucuz et yedirmek, o zaman yerli etlere destek versin, dışarıdan et getireceğine hazır yem getirsin” diyen Çekici, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunları ucuza mal etsin. Buradaki üreticiler de ona göre hayvanlarını beslesinler. 31 TL’ye ithal et değil de 34 TL’ye bize yerli etimizi yedirsin. İthal etin Türkiye’ye gelmesi ve ismi geçen marketlerde satışa sunulması biz kasapları muhakkak etkiler. Çünkü şu anda vatandaşlarımızın alım gücü az. Ucuz şeylere bakıyorlar. Çoğu bütçesine uygun olan ucuz eti tercih edecektir. Biz bundan sonra ayakta durmaya, bunlarla mücadele etmeye çalışacağız. Ne kadar büyük marketlerle mücadele edemesek de kasap arkadaşlarla bir araya gelip konuştuk, ayakta kalmak için kendimizce bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bunların gayesi tek kişi yapmak ve bu küçük esnafı bitirmek. Biz öyle düşünüyoruz. Ama bizler bunların ekmeklerine yağ sürmeyeceğiz. Gerekirse zararına gerekirse maaşlarımızı almadan çalışacağız. Bu doğrultuda mücadelemizi vereceğiz. Tabi biz bir kilo ette 4 TL KDV veriyoruz. Dışarıdan gelen etin KDV’si yok. Bakan Bey her şeyi düşünüyorsa vatandaşın ayakta kalması için vergileri yüzde bire düşürsün ve vergileri düşürdükten sonra denetim yapsın. Denetim yapmazsa vergiyi yüzde bire değil sıfıra da indirse yine herkes bildiğini okur. Bu yüzden denetim şart.”

“YEMLERİ UCUZLATSIN, YERLİ ETİ ÇOĞALTSIN”

Dışarıdan et gelmezse bir yıl sonra artık etleri reçeteyle alınacağını öne süren Çekici, “Bakanlığımız dışarıdan getireceği paketlenmiş eti vatandaşlarına yedirmesin. Çünkü burası Müslüman bir ülke. Tamam kendisi diyor ki, ‘Ben hayvanları İslami şartlara göre kestiriyorum’ ama bu ne kadar mümkün olacak. Bakan Bey gidip kendisi başında mı duracak? Tonlarca et elde ediliyor, bu hayvanlar hangi mezbahanede kesiliyor. Domuzun kesildiği yerde dana kesiliyor. Etin ne olduğu da belli değil. Ben 30 yıllık kasabım, domuz etini getirsinler dana etinden ayırt edemem. Bunu nasıl paketlerde ayırt edecekler bilemiyorum. Bunu biz vatandaşlarına yedireceğine, üretime destek versin. Taşıma suyla değirmen dönmez. Yemleri ucuzlatsın, yerli eti çoğaltsın. Bu yıl 31 TL’ye et yedirecek ama seneye dışarıdan et getirilmese ne olacak? Farz edelim Sırbistan’la, Avrupa’yla aramız bozuldu. Peki, daha sonra ne olacak? Burada birkaç besici var o da bu işi yapmadıktan sonra ancak reçeteyle et satılır” diye konuştu.

“BİR YIL SONRA ETİN KİLOSUNU 100 TL’YE DE YİYEMEYİZ”

Damızlığa önem verilmesi gerektiğinin altını çizen ve taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini dile getiren Murat Can da, "Dışarıdan et getirilmesi çözüm değil. Günlük 6 bin ton satmak çözüm olmaz. Dışarıya bağımlı kaldık ve eti dışarıdan getirtiyoruz. Karkas et, kemiksiz et geliyor. Bu etlerin ne menşei olduğu belli değil. Dana dışarıdan geliyor. Bunlar nereye kadar çözüm olacak. Bugün bunu satar, üretici biter, bir yıl sonra etin kilosunu 100 TL'ye de yiyemeyiz. Samanın 80 kuruş olduğu, arpanın 1 TL, yoncanın 1.10 TL olduğu bir ülkede hayvancılık nasıl düzelecek. Damızlığa önem verilmediği müddetçe, damızlığın önünü açmadığı müddetçe, damızlığa teşvik vermediği müddetçe düzelmez. Damızlığa önem verilirse et de ucuzlar. Yoksa dışarıdan et getirmeyle, dana getirmeyle bu işler çözülmez. Taşıma suyla değirmen dönmez" şeklinde konuştu.

















MUTLU SARIGÜL