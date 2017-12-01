01 Aralık 2017 Cuma

Uçurumlar bitti, tehlike kalktı!

Malatya’da bir yandan yol çalışmaları devam ederken bir yandan da tamamlanan yollar vatandaşın hizmetine sunuluyor. O çalışmalardan biri Doğanyol’da tamamlandı. Belediye ekipleri, tehlike arz eden uçurumlar için önlemler aldı.

01 Aralık 2017 Cuma 11:17
Uçurumlar bitti, tehlike kalktı!

  Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğanyol ilçesinde 7 mahalleyi bir birine bağlayan ve Diyarbakır’a bağlanan 12 kilometre uzunluğundaki grup yolunu genişletti. Doğanyol ilçesinin en önemli grup yollarından biri olan Yalınca, Akkent, Konurtay yolunu 4 metre genişlikten 10 metre genişliğe çıkarıldı.

Mezra, Yalınca, Akkent, Berhamli, Konurtay, Ulutaş, Poyraz mahallelerini birbirine bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki grup yolunun genişletme çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun tamamını bu yıl yaptığı çalışmalarla tamamladı.

ÇERMİK’E BAĞLANIYOR
  Yolun 10 kilometrelik bölümünde stabilize çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde 1 kilometrelik bölümünü ise asfaltladı. Gelecek yıl tamamı asfaltlanacak olan yol, Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlanıyor.

Vadilerin arasında zorlu bir arazi yapısına sahip yoldaki genişletme ve altyapı çalışmaları 2 yıl sürdü. Mevcut yol, genişletme çalışmaları sonucunda daha güvenli hale getirildi.

Genişletme ve yol altyapı çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren bölge halkı, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.

UÇURUMLAR…
  Yolun önceki halinin tehlikeler arz ettiğini ifade eden vatandaşlar, “Yolun darlığının yanı sıra uçurumlardan dolayı tehlike arz eden yolda gidip gelmek önceden çok zordu. Yol boyunca Fırat Nehri’nin güzel bir görünümü var. Ama yol bu güzelliğe gölge düşürüyordu. Büyükşehir Belediyemiz 2 yıldır bu yolda çalışıyor. Genişletme çalışmaları bitti. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla yol daha güvenli hale geldi. 2 aracın karşılıklı zor geçtiği yol şimdi 10 metre genişliğinde. Virajlar daha da genişletildi. İnsanlar mutlu, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

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