Uçurtmaların ücretsiz olarak Yeşilyurt Belediyesi tarafından dağıtılacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, tüm çocukları Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliğine davet etti. Başkan Polat, “Çocuklarımızı yeniden sokak oyunlarına alıştırmak ve bir nebze olsun nefes almalarını sağlamak adına düzenlediğimiz ‘4’üncü Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliği’ ile çocuklarımızın güzel bir gün geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kültürel mirasımızın soyut zenginliği olarak kabul edilen Sokak Oyunlarını bugünün çocuklarıyla buluşturmak bizim adımıza ayrı bir sevinç kaynağıdır. Gençlerimiz ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirmelerini, doyasıya eğlenmelerini ve sokak oyunlarının tadını çıkarmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız maalesef günümüz şartlarında, modernleşme ve sanayileşmenin getirdiği bazı olumsuzluklar nedeniyle taş binalar arasında kalıp çocukluklarını tam manasıyla yaşayamıyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak hızla gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarının yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önem veriyoruz. 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak 4’üncü Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliğimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ