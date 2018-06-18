“Ücretsiz” binişlere özel engel

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 13 Haziran’da yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı’nın başladığı 15 Haziran’dan 17 Haziran’a kadar Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçları, mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda 3 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek” şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu kapsamda vatandaşlar 3 gün boyunca MOTAŞ’ın bu jesti ile ücretsiz ulaşım imkanına sahip oldu. Ancak Özel Halk Otobüsleri bu durumun dışında kaldı.

MOTAŞ ADI ALTINDA HİZMET VERİYORLARSA…

Özel Halk Otobüslerine binen vatandaşlar, şoförlerin ikazı ile karşılaştıklarını ve ‘İn ya da bin’ şeklinde bir ifade duyduklarını belirterek sitem ettiler. İsmini vermekten çekinen bir vatandaş, “Bayramda vatandaşlar bu özel halk otobüslerine binmek istediklerinde şoförlerin ‘ücretsiz binemezsiniz’ ikazı ile karşılaştılar. Birçok kişi diğer otobüsleri bekledi. Bence bu durum çok saçma. Sonuçta eğer MOTAŞ adı altında hizmet veriyorlarsa hepsinin aynı olması lazım. Vatandaşı mı kandırıyorlar, anlamadık” diye konuştu.

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