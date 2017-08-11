İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin, yayımladığı ilanlarla ücretli öğretmen alımının duyurmasının ardından Malatya’da da ücretli öğretmen başvuruları başladı. İlçelerde alınan başvurular Eylül ayına kadar devam edecek. Konuyla ilgili gazetemize konuşan ve ücretli öğretmenlik sitemini kabul etmediklerini ifade eden Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, ücretli öğretmen olacaklara da tavsiyelerde bulundu.

Eylül ayına kadar başvuruların deva edeceğini belirten Başkan Yıldırım, ilçelerde başvuruların başladığını kaydetti.

KADROSUZ OLMALARI YANLIŞ

“Eğitim ve öğretim günü başlamadan önce açık kadrolara göre belli kriterler konacak ve buna göre öğretmen alımı yapılacak” diyen Başkan Yıldırım, şunları dile getirdi:

“Öğretmenlerimiz seçildikten sonra görev yapacaklar ama bu doğru bir sitem değil. Ücretli öğretmenliğin, çok doğru olmadığını, çok yanlış olduğunu biz devamlı dile getirdik. Hem çalışma şartları itibariyle yanlış hem de kadrosuz olmaları yanlış. Sendika olarak talebimiz kesinlikle bu tip görevlendirmelerin doğru olmadığını ve bunun yerine kadrolu öğretmen atamasıyla eğitim ve öğretimdeki boşluğun doldurulmasının çok daha doğru olacağı yönünde. Çünkü bu görev geçici. Ve arkadaşımız belirli bir süre görev yaptıktan sonra ayrılıp gidiyor. Ama kadrolu olsa bu görev süreklilik arz edecek, eğitim kesintiye uğramayacak ve çocuklar eğitimden kısmi de olsa mahrum kalmamış olacaklar. Bizim sendikamız çalışması tamamen bu yönde. Atamalar kadrolu olarak yapılmalı. Ücretli öğretmenlik her halükarda sıkıntılıdır. Hem çalışan için hem çocuklar için hem de eğitim alanı için sıkıntılıdır. Bunun şöyle bir sıkıntısı da var. Doğu ve Güneydoğu’da PKK sempatizanı öğretmenlerin ücretli olarak daha çok görev aldığı ve oradaki öğrencilerin beyinlerini yıkıdalar, dağa çıkarttılar. Bu hala yaşanabilir mi, kısmi de olsa yaşanabilir. Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı ama biz bunu doğru bir uygulama olarak görmüyoruz.”







MUTLU SARIGÜL