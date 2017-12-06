06 Aralık 2017 Çarşamba

Üçbağlar’da ulaşım kolaylaştı

Battalgazi Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor. Yol çalışmalarında bu sefer ki durağı Üçbağlar Mahallesi oldu. Sıcak asfalt serimi yapılan mahallede, vatandaş artık ulaşımını daha rahat sağlayacak.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:43
Üçbağlar’da ulaşım kolaylaştı

  Asfalt çalışmalarına devam eden Battalgazi Belediyesi, bu kapsamda Üçbağlar Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Üçbağlar Mahallesi Kitap Sokak’ta sıcak asfalt serimi yapıldı. Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinlerinin memnun olduğunu belirterek, “Son zamanlarda biliyorsunuz bizim Üçbağlar Mahallesi, Sancaktar, Akpınar mahallelerinde yoğun çalışmalar vardı. Çalışmaların son kısımları bu kısımlar. Sabrettik başkanımızı fazla sıkıştırmadık. Kendileri bizlere sabredin dediler. 2017 yılının sonlarında asfaltlanmamış hiçbir sokağınız kalmayacak dediler. İşte yılın sonuna 30 gün var başkanım sözlerinde durdu. Bu ara caddemiz kalmıştı. O da bugün yarın biter. Mahallelimiz çok memnun. İnsanlarımız çok memnun oldu. Çamurdan, mezbelelik halden kurtuldu. Sistem bu şekilde çok güzel çalışıyor. Memnunuz başkanımız çok güzel çalışıyor. Başarılarının devamını diliyoruz” sözlerini kaydetti.

“Başkanımızın ufku çok geniş” diyen Ortaç, “Bu yüzden asfaltla değil, daha büyük projelerle başkanımızı bekliyoruz. Zaten en son projesini önceki gün duyduk. Türk Hava Kurumunun yüksekokulunu Battalgazi’ye kazandırıyor. Yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBattalgazi Belediyesi Yol çalışmaları

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 04 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017