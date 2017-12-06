Asfalt çalışmalarına devam eden Battalgazi Belediyesi, bu kapsamda Üçbağlar Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Üçbağlar Mahallesi Kitap Sokak’ta sıcak asfalt serimi yapıldı. Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinlerinin memnun olduğunu belirterek, “Son zamanlarda biliyorsunuz bizim Üçbağlar Mahallesi, Sancaktar, Akpınar mahallelerinde yoğun çalışmalar vardı. Çalışmaların son kısımları bu kısımlar. Sabrettik başkanımızı fazla sıkıştırmadık. Kendileri bizlere sabredin dediler. 2017 yılının sonlarında asfaltlanmamış hiçbir sokağınız kalmayacak dediler. İşte yılın sonuna 30 gün var başkanım sözlerinde durdu. Bu ara caddemiz kalmıştı. O da bugün yarın biter. Mahallelimiz çok memnun. İnsanlarımız çok memnun oldu. Çamurdan, mezbelelik halden kurtuldu. Sistem bu şekilde çok güzel çalışıyor. Memnunuz başkanımız çok güzel çalışıyor. Başarılarının devamını diliyoruz” sözlerini kaydetti.

“Başkanımızın ufku çok geniş” diyen Ortaç, “Bu yüzden asfaltla değil, daha büyük projelerle başkanımızı bekliyoruz. Zaten en son projesini önceki gün duyduk. Türk Hava Kurumunun yüksekokulunu Battalgazi’ye kazandırıyor. Yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ