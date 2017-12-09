Malatya uçmayı seviyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Kasım Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Kasım ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 75 bin 634oldu.

526 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Basına yapılan yazılı açıklama göre 2017 Yılı Kasım ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği553,dış hatlar uçak trafiği5 olmak üzere toplam uçak trafiği 558’eulaştı.

2017 yılı Kasım ayında Malatya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 6 artışla 526 ton olarak gerçekleşti.

2017 Yılı Kasım Sonu gerçekleşmelerine göre Malatya Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12artışla 813 bin 767 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 11 artışla6 bin 638’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 9artışla 6 bin 646 tona ulaştı.(Bülten)

HABER MERKEZİ