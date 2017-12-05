05 Aralık 2017 Salı

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Malatya'da bir süredir etkili olan yoğun sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi. Sürücüler sisten dolayı zor anlar yaşarken, bazı uçak seferleri de iptal edildi.

05 Aralık 2017 Salı 12:00
UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

  Edinilen bilgiye göre, Malatya'da önceki akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar inmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Yoğun sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Malatya arasında yapılacak iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği ve bu seferlerin sisin etkisini kaybetmesi halinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

ÇİĞ VE BUZLANMA
  Diğer taraftan Malatya’da birkaç gündür çiğ de etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde yollarda buzlanmaların yaşandığı da ifade ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI!
  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hava durumu ile ilgili olarak, “Bölgemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvete esmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklendiğinden oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYoğun Sis

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