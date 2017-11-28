Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin toplam su ürünleri üretimi geçen yıl 588 bin 715 ton olarak gerçekleşti. Üretimin 335 bin 320 tonu avcılık, 253 bin 395 tonu da yetiştiricilikle elde edildi. Türkiye'nin yetiştiricilikte ise levrek ve alabalık üretiminde Avrupa'da birinci olduğu, çipurada ise 2016 verilerine göre ikinci sırada yer aldığı tespit edildi.

KİŞİ BAŞINA 7,5-8 KİLO BALIK

Ülkemizde yapılan bunca üretime karşın yeterince balık tüketmediğimiz belirlenirken, Türkiye'de kişi başı balık tüketiminin yaklaşık 7,5 ile 8 kilo olduğu belirlendi. Dünya ortalaması 16 kilo, Avrupa ortalaması ise 22 kilo olarak belirlenirken, Japonya'da ise bu oranın 50 ile 60 kilogram civarında olduğu saptandı. Şu an Türkiye'de üretilen çipura, levrek ve alabalığın Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edebildiğimiz tek gıda ürünü olduğu belirlenirken, Avrupa başta olmak üzere, Rusya, ABD ve Balkan ülkelerine ihracat yaptığımız saptandı. Türk balığının tercih edilmesinde Avrupa Birliği standartlarında ve ucuz olmasının etkili olduğu tespit edildi.

EN FAZLA HAMSİ AVLADIK

Yılbaşından bu yana balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili medyaya 130 binden fazla haber yansırken, geçen yıl avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin 301 bin 464 tonunu denizden avlanan balıklar ve diğer deniz ürünlerinin oluşturduğu belirlendi. Denizlerde avlanan balıklar arasında ilk sırayı 102 bin 595 tonla hamsi aldı. Ayrıca 18 bin 162 ton sardalya, 11 bin 148 ton istavrit, 39 bin 460 ton palamut, 9 bin 574 ton lüfer, 50 bin 225 ton çaça, 11 bin 541 ton mezgit, 784 ton bakalorya-berlam, 3 bin 47 ton tekir, bin 532 ton barbunya ve paşa barbunu, 221 ton kalkan, 20 bin 937 ton kum midyesi, 10 bin 354 ton deniz salyangozu, 4 bin 501 ton karides, 78 ton midye ve 925 ton mürekkep balığı avlandığı saptandı. Türkiye'de tür çeşitliliği açısından en zengin deniz Akdeniz olurken en yüksek miktarda su ürünü çıkarılan denizin ise Karadeniz olduğu belirlendi.

Diğer taraftan Malatya’da ise balık oldukça çok seviliyor. Balık Pazarı’nda genel anlamda hamsiye talep gösteren vatandaşlar, fiyatların biraz daha düşmesi gerektiğini belirtiyor.

HABER MERKEZİ