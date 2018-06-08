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ÜÇ BUÇUK MİLYON SURİYELİ TÜRKİYE’DE YAŞIYOR

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunurken, Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il İstanbul oldu.

ÜÇ BUÇUK MİLYON SURİYELİ TÜRKİYE’DE YAŞIYOR

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunurken, Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il İstanbul oldu.

08 Haziran 2018 Cuma 10:29
ÜÇ BUÇUK MİLYON SURİYELİ TÜRKİYE’DE YAŞIYOR

Türkiye’de 2018 yılı dâhil olmak üzere 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunduğu tespit edildi. Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il ise561 bin 159 kişiyle İstanbul olarak görüldü. İstanbul’u 475 bin 782 kişiyle Şanlıurfa takip ederken, 445 bin 95 kişi ile de Hatay izledi.

EN ÇOK SURİYELİ BARINDIRAN İLLER

Elde edilen verilerde, Türkiye’de en çok Suriyeli sığınmacıyı barındıran diğer iller; Bursa, Konya, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin ve Kilis olarak görüldü. Söz konusu bütün illerde Suriyeli sığınmacı sayısı 100 binin üzerinde görülürken, 2017 sonu itibarıyla nüfusu 136 bin 319 olan Kilis’in 131 bin 109 Suriyeli sığınmacı barındırması dikkat çekti. Suriyeli sığınmacı sayısı cinsiyet bakımından ele alındığında; 1 milyon 943 bin 374 kişinin erkek, 1 milyon 640 bin 60 kişinin de kadın olduğu belirlendi. Böylelikle toplamda 3 milyon 583 bin 434 kişi olan sığınmacı sayısının 2011 yılından bu yana düzenli olarak artması gözlerden kaçmadı. Son üç yıl içindeki toplam rakamlar incelendiğinde; 2016 yılındaki Suriyeli sığınmacı sayısının 2 milyon 834 bin 441, 2017 yılındaki Suriyeli sığınmacı sayısının ise 3 milyon 426 bin 786 olduğu saptandı.

Ülkemizde yaşayan milyonlarca Suriyeli sığınmacı olmasına karşın, ülkemizden çıkış yapan Suriyelilerinde olduğu görüldü. Toplamda 13 bin 791 Suriyeli “Birebir Formülü” kapmasında ülkemizden çıkış yaparken, 5 bin 188 kişinin Almanya’ya gittiği belirlendi. Almanya’nın ardından en çok tercih edilen ülke 2 bin 609 kişiyle Hollanda, bin 837 kişiyle de Fransa oldu. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaHaziranSuriyeli
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