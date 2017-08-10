10 Ağustos 2017 Perşembe

Üç boyutlu çene nakli yapıldı

Malatya'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü parçalanan Orhan Candan'a Turgut Özal Tıp Merkezi'nde üç boyutlu çene nakli yapıldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:57
Üç boyutlu çene nakli yapıldı

  Malatya'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzünün ortasındaki tüm kemikleri ve alt çenesindeki kemiklerinin büyük bir kısmını kaybeden ve yüzü tanınmayacak hale gelen Orhan Candan'a İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşında görevli Prof. Dr. Yusuf Kenan Çoban tarafından üç boyutlu çene nakli yapıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ilk defa gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Yusuf Kenan Çoban, tüfek kazası sonucu alt çenesinin üçte ikisini kaybeden hastanın sağ bacağından aldıkları 20 santimlik kemik dokuya şekil vererek ve üç boyutlu hale getirerek çenesine naklettiklerini söyledi.

3-4 AY SONRA PLANLAYACAĞIZ
  Orhan Candan’ın Mart ayında geçirdiği ateşli silah yaralanması sonrasında yüzünün ortasındaki tüm kemikleri ve alt çenesindeki kemiklerin büyük bir kısmını kaybettiğini aktaran Çoban, “Kendisi bu kayıp sonrasında üç aydır mide tüpü ile beslenmekteydi. Şu anda biz bu operasyonla birinci aşamayı gerçekleştirdik. Alt çenesinin üçte ikisini kaybetmiş, sağ bacağından aldığımız 20 santimlik kemik dokuya şekil vererek ve üç boyutlu hale getirerek çenesine naklettik. Bugün sekizinci gün, başarılı bir operasyon oldu. Hastamızı haftaya taburcu edeceğiz, taburcu olduktan sonra iyileşme süreci bir kaç ay sürecek. Bu arada takiplere gelecek kendisi ile kontağımız kesilmeyecek. Yüzünün üst tarafının yani burun ve damak bölgesinin onarımını da üç dört ay sonra planlayacağız” diye konuştu.

İHA
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