TV ve internette satılan ilaçlara dikkat

Her geçen gün TV, internet reklamları artan ilaçlar insanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Birçok uyarılara rağmen vatandaşların zaman zaman bu ilaçlara yöneldiği bilinirken, bu ilaçlar hakkında bir açıklama yapan Malatya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Türkkölesi, önemli açıklamalarda bulundu.

Tüm Türkiye’de bitkisel ve hayvansal droglar denilen ilaçlara yönelme olduğunu dile getiren Başkan Türkkölesi, bu yönelimin sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde bulunduğunu söyledi.

KURALLARA UYMAK LAZIM

Bazı ilaçlara olan ulaşım zorluğunun insanların bitkisel ve hayvansal ilaçlara olan yönelimine neden olduğunu ifade eden Başkan Türkkölesi, “Vatandaşların bunları tercih etmelerinin asıl nedeni, yeni modern ilaçların yan etkilerinin fazla olması. Bu konuda vatandaşlar ‘ilaçların yan etkilerini durdurayım’ derken, başka bir rahatsızlığa kendileri neden oluyor. Bazı ilaçlara ulaşım sıkıntısının olması, insanları organik adı altında bitkisel ve hayvansal ilaçlara yönelme yoğunluğuna neden oldu. Ama bunun belli kuralları olması lazım. Bu kurallara uymak lazım. Maalesef bu, günümüzde istismara dönmüş durumda” diye konuştu.

VATANDAŞLAR SORU İŞARETİYLE YAKLAŞMALI

İnternette satılan bitkisel ilaçların incelemesi sonucunda, bu ilaçların içeriğinde kimyasal maddeler çıktığını dile getiren Başkan Türkkölesi, “Organik bitkisel denilerek satılan birçok ürünün, özellikle internetten satılan ürünlerin hepsinin yalan olduğu ve hepsinin altından kimyasal ürünler çıktığını yaptırdığımız çalışmalarda görüyoruz. Bu konuda eczacılar olarak, Sağlık Bakanlığı ile beraber bir proje geliştirdik. Sağlık Bakanlığı 50 milyar liralık bir bütçeyle, bu tür ürünleri internetten sipariş etti ve kendi kurumunda bunları incelettirdi. Bunların hepsinin kimyasal ürünler olduğunu ve zararlı dozlarda bulunduğunu kaydetti. O nedenle insanlarımızın kimyasal ilaçlar yerine, bitkisel ve organik ilaçlara yaklaşmasında her zaman soru işareti olmalı” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIMIZ ECZACILARA DANIŞSINLAR

Sözlerine bir örnekle devam eden Başkan Türkkölesi, vatandaşları da uyararak, şunları kaydetti:

“Basit bir örnek vereyim. Örneğin nane, organik olarak yetiştirildi deniliyor. O ürünün tam bir bitkisel bir drog olabilmesi için birçok kuralları var. Yol kenarına ekilmeyecek. Sulaması sabit, özel şeylerle yapılacak. Tahlili yapılmış sularla sulama yapılacak. Yolun kenarına nane tarlası yapıyorlar. Yoldan geçen araçların egzozundan çıkan bütün ağır metaller maalesef nane yapraklarında birikiyor ve ondan elde edilen ürünün içine geçiyor. Kurşun, kükürt, civa her türlü istemediğimiz maddeler organik adı altında satılan bitkisel ürünlerin içinden çıkıyor. O yüzden vatandaşlarımız bu işten uzman olan eczacılarımıza danışsınlar. Eczacılarımızın kontrolünde bu işi yapmaya çalışsınlar. Bu konuda aktarları asla suçlamıyorum yanlış anlaşılmasın. Bitkisel drogların, bitkisel ilaçların Türkiye'de bir yönetmeliği var. Bu yönetmeliğe göre eczacılarımız ürünleri kontrol eder. Şayet vatandaşlarımız bitkisel ilaçları dışarıdan alsalar dahi, devamlı gittikleri eczacılardan bunlarla ilgili yardım isteyebilirler. Bilgi alabilirler.”