23. Dönem Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Torba Yasada hapis cezası bir cepten çıkartılıp diğer cebe konulmuş. Anadolu topraklarında yetişen tütün kaçak değil, aksine yerli ve millidir. Tütüne kaçak, üreticiye kaçakçı gözüyle yaklaşan anlayışı kınıyorum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın TBMM’de düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşma özetle şu şekilde oldu:

“BUNLAR ARTIK BİR SUÇ ALETİ OLACAKLAR”

“Tütün, makaron, sigara kağıdı ve tütün tabakası… Bunlar artık bir suç aleti olacaklar. Bunlar artık bir silah muamelesi görecek. Tütün üretimi ve satışı ile ilgili madde önce komisyonda kabul edildi. Sonra Genel Kurulda kabul edildi. Torba Yasa ilk gündeme geldiği zaman CHP’nin plan bütçe komisyonu üyeleri olağanüstü mücadelesiyle kamuoyu oluştu. Bakan Torba Yasanın başladığı gün tütün üretimi ile ilgili maddelerin geri çekileceğini ifade etti. Öncelikle bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu sorgulamamız gerekiyor. Hangi talepten yasa değişikliği gündeme getirildi? Bunu hangi üretici istedi? Muşlu, Adıyamanlı, Malatyalı üretici mi istedi? Bu talep Abuzer Dayının talebi değil, Sürgü’deki Mehmet Efe’nin talebi değil. Bu talep Amerikalı tütün kartellerinin talebiyle Meclisin gündemine geldi. Onlar istiyor bu değişikliği. Onlar diyor ki ‘yüzyıllarıdır üretilen Türk tipi tütünün üretimine sınırlama getir!’ Hükümet bu tasarıyı kabul ederek milli olmaktan çıkmıştır. Hükümet milli ve yerli değildir. Bu tasarıyı Meclise getirenler Abuzer Amcaların, Ahmet Abilerin, Ali Dayıların hükümeti değil, Conilerin, Herylerin hükümeti olmuştur.

“BU TÜTÜN TÜRKİYE TOPRAKLARINDA ÜRETİLİYOR”

Bir yanlışlığı düzeltmek istiyoruz. Tütünümüze kaçak tütün diyorlar, bizim tütünümüz kaçak değildir. Buradan bir çağrı yaparak, tütünümüze kaçak denilmemesini istiyorum. Bir ürünün kaçak olması için başka bir ülke de getirilmesi lazım. Bu tütün Türkiye topraklarında üretiliyor, tütünümüzün ismi yerli tütündür, Türk tipi tütündür.

Bu tasarı gündeme geldiğinde Adıyaman’daki büyük eylem ve Doğanşehir’deki tepkileri gören Hükümet yasa maddelerinin geri çekileceğini söylediler. İktidar vekilleri ve buna alet olan ziraat odaları başkanları bu tasarının tamamen çekildiğini üreticilerin ceza almayacağını söylediler. Yeni eylemleri önlemek için muhtarları arayarak ‘Bu eylemlere katılmayın, tasarı bu haliyle geçmeyecek’ dediler. AKP tam bir şart kurnazlığı yaptı. Yerel aktörleri de kullanarak halkın tepkisini azaltmaya çalıştı. Adıyaman’daki ve Malatya’daki tepkiler bu tasarının değiştirilmesine yol açmıştır ama tamamen çekilmesini sağlayamamıştır. AKP tam bir şart kurnazlığı yaptı. Evinde doğranmış, içilmeye hazır, yerli Malatya Adıyaman tütünü bulundurana cezayı kaldırdım diyor ama üreticilerin kaçakçı damgasını yiyip bu cezayı almalarını sağlayan düzenlemeyi getiriyor.”

“DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK”

Ağbaba, “Torba Yasanın 95. maddesi aynen şöyle diyor: ‘Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla, makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecektir’ Yani değişen bir şey yok. Torba Yasada hapis cezası bir cepten çıkartılıp diğer cebe konulmuş. Anadolu topraklarında yetişen tütün kaçak değil, aksine yerli ve millidir. Tütüne kaçak, üreticiye kaçakçı gözüyle yaklaşan anlayışı kınıyorum. Torba Yasanın 95. maddesi ile tütün üreticisini potansiyel suçlu, Adıyaman, Malatya, Tokat bölgesini açık cezaevi yapacaklar. Şayet yasa bu şekilde geçerse Adıyaman’da bu yasadan etkilenmeyen kimse kalmayacak. Böylece makaron, sigara kâğıdı, tütün suç aleti olacak, elinde 50 kilodan daha fazla tütün olan, tütün bıçağı olan, arabasında tütün taşıyan kişiler hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Kendi toprağında tütün ekenler potansiyel suçlu olacak. Türk tipi yerli ve milli tütün yasak ithal tütün serbest. Geçtiğimiz yılın tütünleri üreticinin elinde bekliyor. Tek Allah’ın kulu tütün almıyor. Sadece tütün değil, tüm üreticiler dertli” sözlerini kaydetti. ,

“BU DEĞİŞİKLİK YERLİ VE MİLLİ DEĞİLDİR”

Kayısı ağaçlarının kesildiği konusuna da değinen Ağbaba, “Sadece kendi memleketimden 2 milyon kayısı ağacı kesildiği ifade ediliyor. Yakında kayısı başkentinde kayısı ağacı kalmayacak. Şanlıurfa’da nar ağaçları, Ordu’da fındık ağaçları, Ereğli’de kiraz ağaçları kesiliyor. Bu yasayla beraber AKP son darbeyi tütün üreticilerine vurdu. Tütün, yaklaşık 500 bin kişinin ekmek yediği ürün. Tütünden dolayı zenginleşen kimse yok. Ancak ailesinin geçim kaynağı olacak kadar tütün üretiliyor. Tütün olmazsa Adıyamanlıyı Malatyalıyı başka ürünlere rençperdik yapmaya zorlarsınız. Geçici mevsimlik isçi yapmaya zorlarsınız, İstanbul’daki inşaatlarda işçi yapmak zorunda bırakırsınız. Çelikhan’ın, Bulam’ın, Balyan’ın, Şiğbor’un, Şeyinkan’ın, Koçali’nin zor bölgelerinde, küçük tarlalarda yetişen belki de tek üründür. Bir taraftan tütün üretimini serbest bırakacağız derken, diğer taraftan yurt genelinde DUMAN OPERASYONU yaptılar. Maliye Bakanı ‘Tütünün önünü açacağız’ derken, İçişleri Bakanı talimat verip tütüne operasyon yaptırdı. Bir bölge açlığa mahkûm edilmek isteniyor. Bizim her şeyimiz ithal. Etimiz, otumuz, samanımız ithal, şimdi de ithal tütünü dayatmaya çalışıyorlar. Tütünde vergi alınmayacak diyorlar şimdi getirdikleri yasayla ne kadar vergi getirildiğini de açıklasınlar. Bir kilo tütüne 350 lira vergi getiriyorlar, bir tabaka sigaraya tam 7 TL vergi geliyor. Bu Türkiye’deki bitmeye yakın tütün üretimini tamamen bitirecektir. Bu değişiklik yerli ve milli değildir. Bir taraftan Amerika’ya meydan okuyorlar; Hükümetin yapacağı iş bu tütün yasasını Meclisten çekmektir. CHP olarak bu değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ