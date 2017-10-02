Hükümetin Meclise gönderdiği torba yasaya tepkiler devam ediyor. Başta Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı olmak üzere torba yasanın zamları tartışılırken, Adıyaman ve Malatya’da binlerce tütün üreticisi torba yasada tütün üretimi ve satımını yasaklayan madde ile şok oldu. Adıyaman ve çevresinde yetiştirilen sarmalık tütün için yasal düzenleme beklenirken, torba yasa ile tütünün tamamen yasaklanması büyük tepki topladı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Binlerce üreticiyi açlığa, yoksulluğa mahkum etmek istiyorlar. Yapılan düzenlemeyi kabul etmek mümkün değil” dedi.

“TÜTÜN ÜRETİCİSİNE ‘ÖLÜN’ DİYORLAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Torba Yasa ile tütünün ipinin çekildiğini belirtti. Torba yasa düzenlemesi ile ‘Makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurulması, satılması, bulundurulması ve nakledilmesi yasaklanacağını, bunları satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran veya nakledenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verileceğini, sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan, satışa arz eden, nakleden veya bulunduranlara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını kaydeden Ağbaba, “Tütün Adıyamanlı üreticinin mazot parası, evlenecek kızın çeyiz parası, hastanın ilaç parasıdır. Tütün Adıyaman’ın yaşama kaynağıdır. Son yıllarda kayısı para etmediği için başta Doğanşehir ve Akçadağ olmak üzere Malatya’da da çok sayıda üretici tütüne yönelmiştir. Bu gerçek bilinmesine rağmen torba yasaya eklenen madde ile Adıyaman ve Malatya’da binlerce tütün üreticisine ‘ölün’ denilmektedir” ifadelerini kaydetti.

“AKP, HER ŞEYİ TERSTEN ANLIYOR”

“Çaya, fındığa teşvik verip, tütün üreticisine hapis cezası vermek ,yaklaşık 100 bin kişi işinden ekmeğinden etmek insafsızlıktır” diyen Ağbaba, “Oysa kaçak sigarayla baş edebilmenin en gerçekçi ve sağlıklı yolunun yasal yollarla tütün üretiminin sağlanması, üretimin teşvik edilmesidir. AKP Hükümeti her şeyi tersten anladığı için üretimi teşvik etmek yerine yasaklama yolunu seçiyor. Binlerce üreticiyi açlığa ve yoksulluğa mahkum ediyor. Bir hükümet yetkilisi de çıkıp tütün üretimini neden yasakladığını açıklamıyor. Bu tavrı anlamak mümkün değil” dedi.

“YABANCI ŞİRKETLER İSTEDİĞİ İÇİN ÜRETİMİ YASAKLIYORLAR”

Ağbaba, “Torba yasa içerisine gizledikleri bir madde ile dünyada sadece bir firmanın üretip sattığı dumansız sigaraya onay veriliyor. Torba yasaya ‘Sigara ve diğer tütün mamulleri kategorisine girmeyen yeni tütün mamulleri’ ifadesi eklenerek ‘yeni tütün mamullerinin’ hem Türkiye'de üretilmesine hem de bu ürünü üretenlerin yurt dışından ithalat yapmasına izin veriliyor. Dumansız sigara cihazını dünyada sadece bir yabancı sigara şirketi üretiyor. Yani AKP Hükümeti bir uluslararası sigara firmasını mutlu etmek için binlerce tütün üreticisini açlığa mahkum ediyor. Torba yasa bu şekilde yasalaşır ise TBMM bir şirket için hazırlanmış maddeyi onaylayarak kendi tütün üreticisini yok edecektir” sözlerine yer verdi.

MECLİSTE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Veli Ağbaba, “Madde mutlaka torba yasadan çıkarılmalı, Adıyaman ve Malatya’da tütün ekimi yapan binlerce üreticinin kaygılarına son verilmelidir. Yasa mecliste görüşülürken tütün üreticilerimizin yanında olacağız, yasanın meclisten geçmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA