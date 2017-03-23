MOTAŞ, eksiklikleri anket aracılığıyla tespit ediyor. Yolcuların memnuniyetini ölçmek ve taleplerine göre çalışmalarına yön vermek için yapılan anketler 11 sorudan oluşuyor. Konuyla ilgili MOTAŞ’tan alınan bilgilere göre, anket çalışmasıyla yolcuların memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilmek için onların ne istediğini, gerçekleştirilen uygulamaların hangilerinden rahatsız olduklarını bilinmek için anket yapıldığı belirtildi.

SONUÇ KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Verilen hizmetin en iyi şekilde devam ettirilebilmesi için araştırılmaların devam edeceğini bildirilen bilgilerde, “Çeşitli alanlarda gösterdiğimiz faaliyetlere halkın tepkisi nedir, bizim göremeyip onların gördüğü eksikliklerimiz nelerdir? Anketin sonucuna göre müşteri memnuniyetinin düzeyini öğrenecek, talebe göre süreçleri revize ederek memnuniyetin maksimum düzeye ulaşması için gerekli çalışmaları başlatacağız. Uygun ölçümlemeyi yapmadan müşteri memnuniyetinin iyi veya kötü olduğunu bilemeyiz. 10 bin kişi üzerinde yapmayı planladığımız anket bittiğinde sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız. Yürüttüğümüz hizmeti en iyi şekilde devam ettirmek için araştırmalarımız sürecektir” diye bildirildi.

MEMNUNİYET…

“Yolcu memnuniyetinin sürdürülebilir olabilmesi için onların taleplerini öğrenmemiz gerekiyor” denilen açıklamada, şunlar yer aldı:

“ TÜİK verilerine göre Türkiye’de toplu taşım araçlarına olan memnuniyet yüzde 62 olarak ölçüldü. 2016’da yaptırdığımız ankette bu seviyeyi aştığımızı gördük. Bağımsız bir kuruluş tarafından toplamda 6 bin kişi ile yapılan ankette otobüslerde 5 bin, trambüslerde bin yolcuya 11 memnuniyet sorusu yöneltildi. Anket sonucunda genel olarak yolcuların yüzde 71 oranında hizmetimizden memnun olduğu sonucu çıktı. ‘Duraklarda bekleme süreleri istenilen düzeyde mi?’ sorusuna yolcuların yüzde 68’i ‘uygun’ cevabı verirken, ‘sefer sayıları yeterli mi?’ sorusuna yolcuların yüzde 63’ü ‘olumlu’, ‘otobüs doluluk oranları uygun mu?’ sorusuna yolcuların yüzde 55’i ‘uygun’ diye cevap verdi. Ankete katılanların yüzde 66’sı duraklarda oturma ve bekleme alanlarının yeterli olduğunu, yüzde 72’si duraklarda yönlendirme ve işaretlemelerin yeterli düzeyde olduğunu ve yüzde 84’ü otobüslerin güvenli olduğunu belirtti. Yolcuların yüzde 82’si araçların temizliğinden memnun olduklarını belirtirken, yüzde 83’ü personel tutum ve davranışlarından, yüzde 81’i personelin müşteri ile iletişiminden memnun olduklarını söyledi.”

MUTLU SARIGÜL