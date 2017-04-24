Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılanması Malatya’da yapıldı. 21 Nisan’da yapılan ilk duruşmaya Avrupa’dan da birçok siyasetçi katıldı. Güvenlik gerekçesiyle Malatya’ya alınan davanın ilk duruşması Yakınca Spor Salonu’nda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu’nda görüldü.

Tutuklu sanıklar Gülten Kışanak, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden, Sebahat Tuncel ise İstanbul Silivri Cezaevi'nden SEGBİS yöntemi ile duruşmaya görüntülü olarak katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma salonu çevresinde davaya katılanlar aramadan geçildikten sonra içeri alındı. İlk duruşmaya İsviçre Zürih Şehir Parlamentosu Yeşiller Partisi Milletvekili Muammer Kurtulmuş, İsviçre Zürih Şehir Parlamentosu alternatif listesinden Ezgi Akyol, İsviçre Cenevre Belediye Başkanı Remy Pagani ve İsveç ve Almanya’dan bazı yabancı gözlemciler ile HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ve HDP'liler katıldı.

230 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülten Kışanak için 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' ve 41 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla 230 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Sebahat Tuncel hakkında ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 135 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

KIŞANAK VE TUNCEL SAVUNMA YAPTI

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve propaganda yapmakla suçlanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, mahkemede yaptığı savunmasında hakkında açılan davanın zamanının manidar olduğunu ileri sürerek, “Bu bir siyasi davadır” dedi. İddianamedeki suçlamalara konu olan konuşmaların çoğunun milletvekili, partisinin eş genel başkan olduğu dönemlere ait olduğunu ifade eden Gültan Kışanak, “Eğer bu dava açılmamış olsaydı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmayacaktı. Bu nedenle ben bu konuyu tartışmak istiyorum. Bu davanın zamanlaması manidar. 2011 yılından başlayarak yaptığım bütün konuşmalar, katıldığım eylemler davaya konu edilmiştir. Neden zamanında değil, neden şimdiye kadar beklediler” ifadelerini savundu. Sonrasında DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel savunmasını yaptı.

DURUŞMA 20 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Bu anlamda aynı gün geç saatlerde mahkeme ara kararını verdi. Mahkeme, verdiği ara kararda iki ismin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Güvenlik gerekçesi ile Malatya'da görülen ilk davada tutuklu bulundukları cezaevlerinden görüntülü sistem ile bağlanan Kışanak ve Tuncel gün boyu süren savunmalarında iddianamedeki suçlamaları kabul etmediler. Savunmaların ardından taleplerin alınmasına geçildi. Duruşma Savcısı Muhittin Atlı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken sanık avukatları ise tahliye istedi. Daha sonra ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Haziran tarihine erteledi.

TAHİR ÖZÇELİK