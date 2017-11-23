Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Plan ve Bütçe Komisyonunda Orman ve Su İşleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken bir konuşma yaparak Malatya’nın sulama sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirdi.

Malatya’nın Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olduğunu, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da kayısı başkenti olduğunu belirterek sözlerine başlayan Ağbaba, “Malatya ürettiği tarım ürünleriyle tam anlamıyla bir tarım kenti durumunda. Hekimhan ceviziyle, Yeşilyurt kirazıyla, Doğanşehir elmasıyla, Arapgir üzümüyle, Doğanyol narıyla, Akçadağ armuduyla ünlü. Malatya hem Türkiye’de hem de dünyada çok önemli bir tarım kentidir” diye konuştu.

“GÖLETLER BARAJ OLMUŞ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Milletvekili olduğum 2011’den beri dile getirdiğim en önemli problemlerinden birisi sulama problemi. Susuzluktan ve kayısının para etmemesinden dolayı geçtiğimiz günlerde basına da yansıdı- kimi rakamlara göre 2 milyonun üzerinde ağacın kesildiği iddia ediliyor. Malatya için su çok önemli bir sorun hâlinde. Şimdi, Sayın Bakan bazı yatırımların yapıldığını söylüyor ancak bu yatırımların Malatya’nın sulama sorununu çözmediğini görüyoruz. Göletler baraj diye adlandırılıyor, bunun da doğru olmadığını belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİ KANALİZASYON SUYUNA MAHKUM EDİLDİ”

“Malatya özellikle Battalgazi bölgesi, kayısı ağaçlarını kanalizasyon suyuyla suluyorlar” diyen Ağbaba, “Kanalizasyon borularını kırarak suyu bahçelerine aktarıyorlar. Kanalizasyon suyu ile sulanan ağaçlar ise bir süre sonra kuruyor. Malatya’nın birçok bölgesinde eylemler yapıldı. Sulama birlikleri kanalizasyon borularını kırarak sulama kanallarına suyu veriyorlar, oradan ağaçların sulanmasını sağlıyorlar. Bu hem iktidar için hem siyasetteki herkes için utanılacak bir durum. Maalesef, Malatya’nın çiftçisi kanalizasyon suyuna mahkûm edilmiş durumda.2011 den 2017 ye 6 yıldır bu sorun devam ediyor. Muhtemelen 2018’de de Malatya’nın çiftçisi kayısılarını maalesef kanalizasyon suyuyla sulamak zorunda kalacak” sözlerini kaydetti.

“OSB’NİN ATIK SULARI TARIMI YOK ETTİ”

Örnekköy, Karapınar, Gözene, Cafana, Çerkezyazısı dediğimiz bölgelerde de susuzluktan dolayı insanların ağaçlarına su veremediğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Dilek, Topsöğüt, Şahnahan dediğimiz muhteşem bir tarım bölgesi var. Oradaki insanlar, üzülerek söylemek gerekir ki şu anda bostan ekemiyorlar, artık domateslerini, salatalıklarını manavdan alıyorlar. Çünkü, organize sanayi bölgesinin kirletmiş olduğu su o topraklardaki tarımı yok etti. Ne ceza kesiliyor ne tedbir alınıyor, hâlâ o organize sanayi bölgesinin sularıyla sulamaya devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

“21 YILDIR BİTİRİLEMEYEN BARAJ”

Arguvan Yoncalı Barajı’nın yapımının yirmi bir yıldan beri devam ettiğini belirterek konuşmasına devam eden Veli Ağbaba, “Sayın Bakan 31 Aralık 2017 saat 16.30’da barajın bitirileceği müjdesini verdi. Yüklenici bitirmediği takdirde okul yapma sözü vermişti. Vekiller ‘Arguvan artık düğün bayram yapsın’ dediler ama görünen o ki ne baraj tamamlanacak ne de yüklenici firma sözünde duracak. Lütfen, Malatya halkına tutmayacağınız sözü vermeyin. Siz de zaman zaman Malatya’ya geliyorsunuz ‘Müjdeler…’ diye açılışlar yapıyorsunuz ama o açılışların maalesef birçoğu hayata geçmiyor” ifadelerinde bulundu.

“BARAJ VAR, KANAL YOK”

“Bizim 2 tane bitirilmiş barajımız var: Recai Kutan Barajı ve Turgut Özal Barajı” diyen Ağbaba, “Barajlar yapılmış, sulama kanalları sonradan ihale edilmiş, hâlâ sulama kanalları bitirilmiş değil. Yazıhanlı baraja bakıyor, baraj Yazıhanlı’ya bakıyor; Kapıkaya baraja bakıyor, baraj Kapıkaya’ya bakıyor. Sulama amacıyla yapılan barajlarda kanal yok. Fıkra gibi” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’nın sulama sorunlarının çözümü için önerilerde de bulundu.

HABER MERKEZİ