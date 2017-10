Soğuyan havalarla beraber aklımıza sofralarımızı süsleyen ve en çok da soğuk havalarda aradığımız turşu geliyor. Malatya’da kış hazırlığının en önemli evresi olarak kabul edilen ve hiç eskimeyen bir yemek kültürü olarak bilinen, çoğu kişi tarafından da sevilen turşu yapımı devam ediyor.

TURŞUNUN ZAMANI GEÇTİ Mİ?

Malatya’da çoğu kişiye göre şimdi turşu mevsimi iken, bazı vatandaşlara göre de turşunun çoktan zamanı geçti. Malatya’da pazarcılık yapan esnaflara göre de çoğu kişi kış turşusunu hazırladı ve yaptıkları turşunun yenmeye hazır hale gelmesini bekliyorlar. Ancak bazı esnafa göre de halen turşu kurulabilir ve turşunun malzemeleri de bu kapsamda halen satılıyor.

Tadıyla ve uzmanların açıklamalarına göre faydası ile adından söz ettiren turşu, vatandaşın özellikle de kış aylarında sofralarındaki gözdesi olan turşu, tüketimi fazla olduğundan dikkat çekiyor.

MALATYA, TURŞUNUN HER ÇEŞİDİNİ SEVİYOR

Malatya pazar esnaflarından Halil Uzun, turşu malzemeleri satışı ile ilgili olarak, “Yaklaşık bir ay önce turşu malzemelerini tezgaha indirdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok fazla satışı oldu. Şu anda devam ediyor. Tam anlamı ile bitti diyemeyiz. Ancak satışlar bir ay önceki gibi de fazla değil. Malatya turşunun her çeşidini çok seviyor. Alınan malzemelerden çok sevdiklerini anlıyoruz” şeklinde konuştu.

Uzun, turşuluk malzemelerden en fazla satış yaptıkları yiyeceklerin biber, domates, lahana bir de salatalık olduğunu söyledi ve malzemelerin ucuzladığını da ifade etti.

SELAHATTİN BAYRAK