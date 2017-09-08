Malatya’da bulunan Güney Batı Bölge Kan Merkezi, artık Kök Hücre’yle ilgili çalışmalar yapmaya da başladı. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay’ı ile ortaklaşa yürütülen TÜRKÖK Projesi, 2014 yılında Türkiye’nin 12 ilinde Gönüllü Verici Merkezi (GVM) kurulmuş ve faaliyetlerine Gaziantep’te başlamıştı. 2017 yılının Ağustos ayında Malatya’da da faaliyete başlayan TÜRKÖK hakkında bilgiler veren TÜRKÖK Kök Hücre Gönüllü Kan Merkezi birim sorumlusu Alparslan Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKÖK Projesi hakkında bilgiler veren Aksoy, proje kapsamında, 7 Kasım 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay’ı arasında işbirliği protokolünün imzalandığını hatırlatarak, bu protokolle Türk Kızılay’ının kök hücre bağışçısı kazanımı görevini üstlendiğini söyledi.

BAĞIŞÇI KAZANIM FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Aksoy, “Türk Kızılay’ı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kök Hücre Koordinasyon Merkezi ve 12 Gönüllü Verici Merkezi ile bağışçı kazanımı faaliyetleri yürütülmektedir. Kök hücre bağışçısı numunelerini 12 Gönüllü Verici Merkezimizde, sabit kan alma birimlerimizde ve kök hücre ekiplerimizde kabul etmekteyiz. Gezici kan bağışı alma ekiplerimizde kök hücre bağışı kabul etmemekteyiz. Bağışçı kazanım faaliyetleri söz konusu protokole istinaden hasta ismine yönelik yapılmamakta, nakil olmayı bekleyen tüm hastaları kapsamaktadır” diye konuştu.

TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Bağış yöntemlerini ifade eden ve 2 tür kök hücre toplama yöntemi bulunduğunu dile getiren Aksoy, birinci yöntemin Periferik Kök Hücre Toplama Yöntemi olduğunu söyledi. Aksoy, şunları kaydetti:

“Bağışçının periferik kanından toplanan kök hücrenin hastaya nakledilmesini içeren bir tedavi yöntemidir. En sık tercih edilen yöntem olup, bağış için bağışçınındamar yapısının uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. G-CSF (Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör) bağışçının deri altına 4-5 gün boyunca günde iki kez enjekte edilir. G-CSF enjeksiyonuna başladıktan sonraki 4. ya da 5.günde, kanda kök hücreler artmaya başlar. Bu bağış esnasında bağışçının kolundan steril bir iğne yardımı ile alınan kan, aferez cihazında ilerler ve bu cihazda 4-5 saatlik bir aferez prosedürü sonunda kök hücrelerin diğer kan bileşenlerinden ayrılması sağlanır. Bu kök hücresi ayrılmış kan, diğer koldan tekrar vücuda verilir. Eğer damar yapısı uygun değil ise, alternatif olarak santral yoldan (boyun damarınız) lokal anestezi altında bir kateter takılarak kök hücreler toplanır. İkinci yöntem Kemik İliği Toplanması. Bu işlemi tercih eden bağışçıdan; işlemden yaklaşık 1 hafta önce 1 ünite kan alınarak, tekrar kendine verilmek üzere saklanır. Gerekli sağlık kontrolleri ve genel anestezi alıp alamayacağına ilişkin tetkikler yapılıp, hastaneye yatışı gerçekleştirilir. Bu işlemde 1 veya 2 saat kadar genel anestezi alınır. Anestezi verildikten sonra doktor, cilt üzerinden küçük bir kesi (dikiş atılmasına gerek olmayan) açarak özel bir iğne yardımı ile kalça kemiğinizin arkasına (pelvis kemiği) ilerler. Bağışçı aynı günün akşamında veya ertesi gün taburcu edilir.”

İLK ZAMANLARDA VERİCİ HASTA İLE KARŞILAŞTIRILMIYOR

Aksoy, “Öncelikle donör ile hastanın durumunu paylaştıklarını, vericinin rıza göstermesi halinde nakil işlemlerine başlanılıyor. Kök hücrelerin yurtdışından sağlanması durumunda tedavi maliyeti 150 bin dolar civarında oluyor. Ancak ihtiyacın ülkemizde sağlanması halinde bu maliyetin 15 bin dolara kadar düşüyor. Kök hücre naklinde öncelikle vericinin rızası alınıyor. İlk zamanlarda verici hasta ile karşılaştırılmıyor. Hasta sağlığına kavuştuktan sonra ise tarafların istemesi halinde verici ve alıcı bir araya gelebiliyor. Böylelikle verici bir can kurtarmaya vesile olmanın mutluluğunu da birebir yaşıyor. Vücudun neresinde bir zedelenme veya onarım ihtiyacı varsa, kök hücre oraya giderek gereken hücre tipine dönüşür ve hasarı onarırlar. Kök hücreler, ölü hücrelerle yer değiştiren hücrelerdir. Kök hücreler kordon kanından alınabildiği gibi, gelişen teknoloji ile birlikte, normal kan verir gibi damardan da alınmaya başladı. Bunun için de donörlerimiz daha rahat bir şekilde kan verme imkânına kavuştu” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL