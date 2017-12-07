Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, ABD’de başlayan “Reza Zarrab Davası” hakkında yaptığı açıklamada, bu davayı arka planını asıl yapılmak isteneni görmeyerek siyasi kaygılar ve kısır analizlerle değerlendirmenin her şeyden önce Türkiye’ye zarar vereceğini ifade etti.

KENETLENME ZAMANI

Kalan, bu yargı hamlesinin ve muhalefet üzerinden ilerleyen Türkiye’deki yansımalarının, küresel senaryonun bir parçası olduğu gerçeğini tüm kamuoyunun görmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu tür oyunlar için şimdi birlik ve beraberlik zamanı, şimdi ülkemiz içen kenetlenme zamanı” ifadelerini kullandı.

Başkan Kalan, “Geçmişte ülkemiz dış müdahalelerin çeşitli şekillerine maruz kalmış ama bugün daha da farklı bir müdahalesine şahitlik yapıyoruz. Bu güzel ülkemiz her dönem ve nerdeyse her gün emperyalistlerin farklı oyun hile ve desiseleri ile köşeye sıkıştırılmak isteniyor oynanan oyunları görüyoruz. Bu tiyatroya ve oyuncularına da alkış çalanları görüyoruz. Şeytanın ve şeytanın çocuklarının hileleri ve desiseleri bitmez diyor peşinden gidenleri de onların hilelerini görmeyenleri de biraz basiretli olmaya, biraz vatansever olmaya ve oynanan tiyatroya alkış tutmamaya çağırıyoruz. Türkiye kaybederse emperyalistlerden başkası kazanmayacak diyoruz ve İsrail’in Kudüs’ü başkent olarak kabul etme kararını tanıyacaklarını belirten ABD’yi kınıyor, böyle bir durumun Müslümanlar tarafından asla kabul görülmeyeceğini belirtmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ