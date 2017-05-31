AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen iftar yemeğinde ilk olarak söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Ramazan ayının tüm İslam alemine mutluluk ve huzur getirmesini diledi. Bakanların katılımı ile Erkenek Tünelinin açılışı ve Kuzey Çevre Yolu’nun temelini attıklarını belirten Kahtalı her iki projenin de Malatya için önemli yatırımlar olduğunu söyledi.

16 NİSAN DÖNÜM NOKTASIYDI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Ramazan'ın İslam alemine kardeşlik, huzur ve barış getirmesini diledi. AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar'ın kısa konuşmasının ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, "Ramazan ayının ülkemize kardeşlik barış getirmesini diliyorum. Biraz önce dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sinevizyonda konuşması izledik. 16 Nisan bizim için, ülkemizi için bir dönüm noktası. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz ve bu geçişi sizler sağladınız" diye konuştu.

RAMAZAN BİZE RAHMET VE BEREKET GETİRSİN

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de yaptığı konuşmada bir Ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ramazan şerifinizi canı gönülden kutluyorum. Rabbim bayrama çıkmamızı nasip etsin. Bu Ramazan bize rahmet ve bereket getirsin" dedi.

İftar yemeğinde son olarak konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise yapılan başarılı hizmetlerden özellikle dış güçlerin rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, "Dış güçler Türkiye'ye çelme takmaya çalışıyor. Türkiye'ye niye çelme takmaya çalıştıklarını bilin: Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe yıllardır kendi aralarında paylaşmaya alıştıkları pastaya büyük bir paydaş çıkmış oluyor. İşte onun için de Türkiye'nin büyümemesi için Türkiye'nin yeni hızlı tren yolları, yeni havaalanları yeni köprüler, tüneller yapmaması için olağanüstü bir gayret sarf ediyorlar ama Allah öncelikle sizlerden, Malatyalılardan, ülkemiz insanından razı olsun ki onlara inat güçlü bir şekilde desteğini devam ettiriyor" diye konuştu.

Bakan Arslan, konuşmasında AK Parti döneminde Malatya'ya yapılan yatırımlardan da bahsetti.







İHA