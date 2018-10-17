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Türkiye’nin yüz akı!

Türkiye’nin hatta dünyanın konuştuğu İstanbul 3. Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. Yıl dönümünde hizmete girecek. 3 Faz’dan oluşan projenin Faz 1’i açıldığında yılda 90 milyon yolcu taşınacak. Yüzde 98’i tamamlanan 3. Havalimanı kapılarını Türkiye’nin saygın gazetelerinin davet edildiği bir programda 20 yerel medyaya açtı. Malatya’dan BUSABAH’ın davet edildiği gezi programında İGA Ceo’su ve 3. Havalimanı Genel Müdürü Kadri Samsunlu, gazetemiz genel yayın yönetmeni Fatih Avcı’ya özel açıklamalarda bulundu...

Türkiye’nin yüz akı!

Türkiye’nin hatta dünyanın konuştuğu İstanbul 3. Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. Yıl dönümünde hizmete girecek. 3 Faz’dan oluşan projenin Faz 1’i açıldığında yılda 90 milyon yolcu taşınacak. Yüzde 98’i tamamlanan 3. Havalimanı kapılarını Türkiye’nin saygın gazetelerinin davet edildiği bir programda 20 yerel medyaya açtı. Malatya’dan BUSABAH’ın davet edildiği gezi programında İGA Ceo’su ve 3. Havalimanı Genel Müdürü Kadri Samsunlu, gazetemiz genel yayın yönetmeni Fatih Avcı’ya özel açıklamalarda bulundu...

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:02
Türkiye’nin yüz akı!

Tamamı 2023 yılında hizmete açılacak ve bittiğinde dünyanın en büyük havalimanı olma gururunu tüm Türkiye’ye yaşatacak İstanbul 3. Havalimanı, 29 Ekim 2018’de ilk resmi uçuşunu Ankara’ya gerçekleştirerek resmen faaliyete girmiş olacak. Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin yeni yüz akı olacak proje 3. Havalimanını işletecek şirket olan İGA tarafından yerel medyaya tanıtıldı. Türkiye’den sadece 20 şehirden saygın yayın gruplarının katıldığı geziye Malatya’dan BUSABAH davet edildi. BUSABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı, İGA Ceo’su ve 3. Havalimanı Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesiyle ilgili özel bir sohbet gerçekleştirdi.

29 EKİM’DE AÇILACAK 30 ARALIK’TA TAŞINACAK!

Proje yatırım bedeli 10.2 milyar Euro’yu bulan 3. Havalimanında 90 milyon yolcu taşıyacak Faz 1 bölümünde yüzde 98 seviyelerine ulaşıldığı bilgisini veren Samsunlu, "Atatürk Havalimanı’nın yılda 60 milyon yolcu taşıdığını düşündüğümüzde burası sadece Faz 1 ile 90 milyon yolcu taşıyacak. Projemiz Faz 1, Faz 2, Faz 3’ten oluşuyor. Faz 1; 29 Ekim’de açılacak ve Ankara, İzmir, Bakü ve Kıbrıs uçuşlarımızla 31 Aralık’a kadar hizmet verecek. 1 Ocak 2019’dan itibaren tüm merkezlere uçuşumuz buradan gerçekleşecek. Faz 3’ü 2023’te bitirdiğimizde yıllık 250 milyon yolcu taşıyacak duruma geleceğiz. Sadece Faz 1 ile bile şu an en fazla yolcu taşıyan Çin, İngiltere ve Almanya’yı yakalamış olacağız. Faz 2 devreye girdiğinde dünyanın en büyüğü olacağız. Pistlerin yanında birer yedek pistimiz var. Yedeklerin ikisi de asıl pistler ile bire bir aynı. 3'üncü pistimiz 29 Ekim'deki açılıştan 16 ay sonra devreye girecek. 3'üncü pist dahil yatırımın kalan bölümüne 2.5 milyar Euro harcanacak" dedi.

İSMİ NE OLACAK?

"29 Ekim 2018'deki açılışımız ‘sembolik' değil, gerçek olacak" diyen Samsunlu, açılış gününden itibaren az sayıda da olsa Türk Hava Yollarının (THY) bazı seferlerini 3. Havalimanından yapacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IGA'nın ortağı şirketlerin yönetim kurulu başkanlarından isim konusunda katkı istediğini aktaran Samsunlu, 6 bilim insanından oluşan bir ekip kurulduğunu ve bu ekibin dünyadaki örnekleri araştırdığını belirtti. Gerçekleştirilen yolcu testi hakkında önemli detaylar veren Samsunlu, "1000 kişiyle gerçekleştirilen "yolcu testi" için o gün buraya iki yolcu uçağı indi. 1000 kişinin bagajları dahil uçağa biniyormuş gibi tüm işlemleri yapıldı. Ardından aynı 1000 kişi havalimanına iniş yapmış gibi çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Her şey tıkır tıkır işledi. 17-18 Ekim'de 3 bin kişiyle bir test daha yapacağız. Aynı anda uçak inip kalkabilecek. 143 kapısı(biniş körüğü) var. Şu an Atatürk’te bu sayı 43. Sadece Faz 1, Esenboğa’nın 4 katı büyüklüğünde" dedi.

İŞÇİ EYLEMLERİ...

Samsunlu işçilerin iddialarıyla ilgili şunları söyledi: Servislerin beklenmesi konusunda haklı oldukları taraflar vardı. İnşaatın son 2 ayına girdiğimiz için sürekli işçi girişi vardı. Yeterli servis girişi koymamışız. Servis sayısını artırıp, optimizasyona gittik. Servislerin saat ve seferleri ile bekleme alanları yeniden düzenlendi. Kampımızda tahta yok ama tahtakurusu var. Olaydan sonra 1600 yatak, 2 bin çarşaf nevresim değiştirdik. Tahtakurusuyla mücadele ilaçla çözebileceğiniz konu değildi. İşçiler istedikleri yaşamsal haklarda haklılardı. Ama olay sonradan provoke edildi. Şu an hiçbir sorunumuz yok.

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
3. Havalimanı3. Havalimanı Genel Müdürü Kadri Samsunlu
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