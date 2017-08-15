Başkan Polat, “Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan partimiz kısa zamanda ülkenin çehresini değiştirmeyi başarmış, sağlık, eğitim, ekonomi, enerji, adalet, tarım, ulaşım, turizm ve yerel yönetim alanlarında yaptığı köklü reformlarla güçlü Türkiye’nin temelini atmıştır. Türkiye’nin kaderini değiştiren AK Parti, aziz milletimizin kararına her zaman saygı duyan, insan odaklı hizmet prensibinden asla ödün vermeden büyüyen bir dava hareketidir. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından temeli atılan ve her geçen yıl daha da büyüyerek ‘Millete Hizmet Yolunda’ büyük başarıların altına imza atan AK Partimiz, milletimizin desteği ile daha birçok başarıların altına imza atacaktır. Sadece Türkiye’de değil, Dünya’nın farklı coğrafyalarında haksızlığa ve zulme uğrayan bütün insanların ortak sesi ve vicdanı olan AK Parti, yaptığı atılımlar ve attığı güçlü adımlarla; darboğazda olan, iç ve dış yatırımları durma aşamasına gelmiş, kendi içine kapanan Türkiye’yi; yeniden dünyada itibarı yüksek, sözü dinlenen bir ülke haline getirmiştir. 14 Ağustos 2001'de çıktığı kutlu yolculukla Türkiye'nin kaderini değiştiren Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ile tüm yol arkadaşlarıma şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin hayata geçmesi için üzerimizdeki sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hizmet aşkımız ve çalışma azmimiz ilk günkü gibi devam etmektedir. Bu kutlu dava hareketinden aldığımız ilhamla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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