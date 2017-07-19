Türkiye Barolar Birliği’nin hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla başlattığı “ölçme-değerlendirme” çalışmaları sonuçlandı. Türkiye’deki hukuk fakültelerinin dekanlarının katılımıyla yaklaşık 3 yıldır yürütülen çalışmaya, 73 hukuk fakültesinden 54’ü katıldı. Çalışma sonucunda hazırlanan listede ilk sıraları devlet üniversiteleri aldı.

EN İYİLER LİSTESİ HAZIRLANDI

“Ölçme-değerlendirme” çalışmalarına 2014 yılında başlayan Türkiye Barolar Birliği, 37 hukuk fakültesi dekanının katılımıyla kurduğu komisyonda, bir hukuk fakültesinin hangi asgari standartları taşıması gerektiğine dair ölçütleri belirledi. Çalışmaya YÖK Başkanlığı ile son şekli verildi. Akademik kadro, kütüphane olanakları, eğitim-öğretim faaliyetleri gibi kriterlerin yer aldığı değerlendirme formu Türkiye’de aktif olarak eğitim veren tüm hukuk fakültelerine gönderildi. Verilen cevaplar doğrultusunda en iyiler listesi hazırlandı.

KALİTE, İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu “Kontrolsüz şekilde açılmış ve sayısı her geçen gün artan hukuk fakültelerinin pek çoğunun eğitim-öğretim kalitesi ne yazık ki istenilen seviyede değil. Üniversiteye girecek adaylar tercihlerini yapmadan önce önlerinde hukuk fakültelerini objektif ölçülere göre sıraladığımız cetveli bulacaklar. Bu cetvel, hukuk fakültelerinin tercih edilme sıralamasının oluşumunda en önemli etken olacak. Amacımız, üniversite adaylarının daha bilinçli tercih yapabilmelerinde yol gösterici olmak. Ayrıca hukuk fakültelerinin de eksikliklerini görerek kendilerini geliştirmelerini sağlamak” dedi.

Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’nin en iyi 10 hukuk fakültesi sıralaması şöyle:

“1.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

3. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

4. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

5. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

6. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

7. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

8. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

9. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi”

Öte yandan İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, değerlendirmeye alınan 54 üniversite içerisinde 41. sırada.

HABER MERKEZİ