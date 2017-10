Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi açıldı. Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’na açılan ve en eskisi 1876 yılına ait toplam bin 890 adet fotoğraf makinesinin sergilendiği Fotoğraf Makinesi Müzesinin açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri, fotoğraf sanatçıları, fotoğraf severler ve vatandaşlar katıldı.

İlk konuşmayı Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Mehmet Bayhan yaptı. Prof. Dr. Bayhan, kalabalık bir gurup olarak burada bulunduklarını ifade ederek, bugünün güzel bir gün olduğunu dile getirdi.

ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİNE GEREK VAR

Prof. Dr. Bayhan, “Türkiye’miz gelişmesini sürdürecekse bütün bilim ve sanat dallarında kurumlaşmanın, çalışmaların gelişmesinin yaygınlaşmasının ve buradaki Fotoğraf Derneğimiz MAFSAD benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarının büyük oranda artmasına, çalışmaların geliştirilmesine gerek var” dedi.

MALATYALI OLMAKTAN GURUR DUYDUM

Herkese örnek olacak bir müze yapıldığını söyleyen Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Demirel, “Malatya’yı, Malatyalıyı hiç tanımamışım. Fotoğraf Kampı için gelmiştim bir de Fotoğraf Müzesi için geldim. Malatyalı olmaktan gurur duydum. Bu yaptığımız hizmet sadece Malatya’da değil bütün Türkiye’nin eğitim alanlarında, dünyada herkese örnek olacak bir müze yapmışsınız. Sizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MÜZESİNİ KURMUŞ OLUYORUZ

Fotoğraf Müzesini Malatya’ya, Türkiye’ye kazandırmak istediklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Malatya’da 6 aydır yağmur yağmıyordu, inşallah bu vesileyle hayırlı ve bereketli olur. Gerçekten bu Fotoğraf Müzesi diye tabir ettiğimiz sanatçılarımızın çabalarıyla yapıldığına inanıyoruz. Bu müzenin yapımında emeği geçen Malatyalılara, Baki Tamer Selçuk Beye yürekten teşekkür ediyorum, onların emeğiydi ve bunu değerlendirmek istedik, bunu Malatya’mıza ve Türkiye’mize kazandırmak istedik. Bu doğrultuda yola çıktım ama o kadar çok güzel bir müzeye dönüştü ki, sayısal olarak baktığımızda Türkiye’nin en büyük müzesini kurmuş oluyoruz. Bin 900 civarında fotoğraf makinası, 3 bin 500 aksesuarımızla bu müzenin önemini ortaya koyuyoruz. Alan tabi ki çok yetersiz geliyor, alanı 2 veya 3 kat büyütecek bir proje çalışmasını başlattık ve bu müzemizi daha da zenginleştirerek devam ettireceğiz. Kültürel anlamda özellikle müze ile ilgili çok projelerimiz var, onları burada anlatmak isterdik fakat yağış olduğu için kısaca anlattık” diye konuştu.

TAKDİRE ŞAYAN BULUYORUM

Müzenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Malatya’nın kültürünün ve sanatının gelişmesi için atılan bu önemli adımı takdire şayan buluyorum. Hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık. 1870’lerden itibaren var olan fotoğraf makinesi koleksiyonlarının bir de Malatya’da açılması bizim için çok büyük bir gurur. Bu fotoğraf makineleriyle Cumhuriyetin kuruluşları, kurtuluş savaşları, arkasında Türkiye’nin maalesef sıkıntılı dönemlerinde fotoğraflar çekilmiş. İnşallah bundan sonra Türkiye’nin en güzel fotoğraflarını fotoğraf makineleriniz çeker diyorum” ifadelerini kullandı.

AYRI BİR ÖNEME HAİZ

Fotoğraf Makinesi Müzesi’nin Malatya’ya kurulmasının önem arz ettiğini söyleyen Malatya Valisi Ali Kaban da, “Hakikaten görsel sanatlar içerisinde fotoğraf sanatının yeri her ne kadar sonradan gelişmiş bir yapı olsa da ayrı bir öneme haizdir. Bununla ilgili olarak kullanılmış malzemelerin özellikle fotoğraf makineleri başta olmak üzere her tür aksesuarın bu kadar bol miktarda Malatya gibi aslında birçok merkezden uzak görünen bir merkezde bir araya getirilmesi önem arz ediyor. Bu işte çaba sarf edenler başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere hepsini kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

MALATYALI KADİR ŞİNASTIR

Son olarak söz alan ve kadim kültürü geliştirme adına her türlü faaliyeti desteklediklerini kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şunları dile getirdi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Özellikle Malatya’da neler oluyor, Malatya’da belediyeler ne iş yapıyor, sosyal belediyecilik nerede veya kültürel belediyecilik nerede dendiğinde esasında bakıyoruz ki, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere diğer başkanlarımız kültürel anlamda, kültürel belediyeciliğin her alanında kendilerini ispat ettiler. Malatya kültürünü ayakta tutma adına, Malatya’nın kadim kültürünü ortaya çıkarma adına belediyelerimiz desteklerini esirgemiyorlar. Biz Hükümet olarak gerçekten her zaman, her yerde özellikle kültürel anlamda kadim kültürümüzü geliştirme, bunu yeni nesillere tanıtma adına her türlü çabayı, her türlü faaliyeti destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Özellikle bu alanlarda milletimizin sahip çıkması, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın sahip çıkması, özellikle milletimizin, sanatçılarımızın sahip çıkması, onlara değer vermesi, onların el emeği göz nurunu değerlendirmek hem Hükümetimiz hem de en önemlisi hükümetten önce milletimizin sahip çıkması önemli. Bu anlamıyla Malatyalı kadir şinastır ve hemşehrimiz Baki Tamer Selçuk’a ayrıca teşekkür ediyorum. Bu koleksiyon sadece Malatya’mız için değil Türkiye için önemli. Ben emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum. Ben uzakta, yakında bulunan bütün hemşehrilerimizin buraya sahip çıkmalarını, bu koleksiyonu gezmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu hazineyi de bütün Türkiye’nin, dünyanın görmesini istiyorum.”

Plaket takdiminden sonra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve protokol Fotoğraf Makinesi Müzesini’nin açılışını gerçekleştirerek, müzeyi gezdiler.



































MUTLU SARIGÜL