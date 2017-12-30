Hazine Müsteşarlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin brüt dış borç stoku 438 milyar dolar, stokun milli gelire oranı da yüzde 51,9 oldu.

Türkiye'nin net dış borç stoku ise 282,1 milyar dolar olarak hesaplanırken stokun milli gelire oranı yüzde 33,4 olarak gerçekleşti. Hazine garantili dış borç stoku da 13,5 milyar dolar olurken, kamu net borç stoku ise Eylül sonunda 229,5 milyar lira, stokun milli gelire oranı yüzde 7,8 oldu. AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 836 milyar lira, milli gelire oranı da yüzde 28,2 oldu.

İHA