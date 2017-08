İsviçre’de dünyaya gelen ve bu sebeple vatan hasretini iyi bildiğini söyleyen Muharrem Aygün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından söz ve müziği kendisine ait olan Türkiyem adlı parçayla büyük beğeni topladı. Amacının vatanını ve milletini seven herkesi bir paydada toplamak olduğunu belirten Aygün, “Maddi bir beklentimiz yok. Sadece vatanını ve milletini seven gençler olarak güzel bir eser ortaya çıkardık. Tabii ki; 15 Temmuz yıl dönümlerinde düzenlenen organizasyonlarda, mitinglerde parçamızın çalınması bizi mutlu eder” dedi. Türkiyem şarkısının dizelerinde geçen 24 şehir isminde Malatya’nın yer alması ise dikkatlerden kaçmadı.

GÜZEL BİR ESER ORTAYA ÇIKARDIK

Vatana ve millete büyük hayranlık duyduğunu dile getiren Aygün, “Bu vatanın bütünlüğünü korumak için bir sanatçı olarak Türkiyem eserini ortaya çıkardık. İsviçre’de doğdum, bir süre orada yaşadık. Babam orada işçiydi. Vatan hasretini çok iyi biliyoruz. Referandumdan önce de başkanlık sistemi ile ilgili bir şarkı yapmıştık. Halk da çok güzel teveccüh göstermişti. Şimdi de söz ve müziği bana ait olan, aranjörlüğünü Hakan İzmir, müzik yönetmenliğini Miraç Yılmaz’ın üstlendiği Türkiyem parçasını çıkardık. Güzel bir eser oldu. Sosyal medyadan çok iyi tepkiler aldık. Türkiye’nin her yerinden güzel mesajlar geliyor. Amacımız bu vatanı ve milleti seven herkesi bir paydada toplamak. 15 Temmuz’un yıl dönümünden önce stüdyoya girip eseri seslendirdik. Maddi bir beklentimiz yok. Sadece vatanını ve milletini seven gençler olarak güzel bir eser ortaya çıkardık. Tabii ki; 15 Temmuz yıl dönümlerinde düzenlenen organizasyonlarda, mitinglerde parçamızın çalınması bizi mutlu eder. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız tarafından referandumdan önce yaptığımız eserimiz takdir görmüştü. Türkiyem şarkısı henüz çok yeni. O yüzden dinlediler mi bilmiyorum ancak hem onların hem de diğer siyasi parti liderlerinin bu şarkıyı dinlemesini isteriz” ifadelerini kullandı.