Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı. Müdürlüğün resmi Twitter hesabında yayınlanan biyometrik verilere göre, 2002 yılında Türkiye’deki Suriyeli sayısı 14 bin 237 kişi olarak açıklandı. Son belirlenen rakamlara göre ise bu sayı 2 milyon 957 bin 454 kişiye ulaştı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı son verilere göre, Malatya’da ise 21 bin 979 Suriyeli yaşıyor.

2016 YILINDA SURİYELİ SAYISININ 461 BİN 217 OLDUĞU AÇIKLANDI

Türkiye’ye yapılan uluslar arası koruma başvurusu, 2005 yılında 2 bin 935 iken, geçen yıl bu rakamın 66 bin 167 olarak kayıt altına alındı. Yakalanan düzensiz göçmen sayısının 2013 yılında 39 bin 890 olduğu kaydedilirken, bu sayısın geçtiğimiz yıl 174 bin 466 kişi olduğu aktarıldı. İkamet izni ile Türkiye’de olan yabancıların dağılımı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2005 yılında 178 bin 964 kişiyken, 2016 yılında Suriyeli sayısının 461 bin 217 olduğu açıklandı.

EN FAZLA 19-24 YAŞ ARALIĞINDA ERKEK YAŞIYOR

Yine müdürlük biyometrik verileri alınarak kayıt altına alınan Suriyelilerin, yaş ve cinsiyete göre dağılımı da paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’de yaşayan kadın Suriyelilerin en çoğunu 5-9 yaş arası kız çocukları oluşturuyor. Bu sayı 205 bin 821 olarak belirtiliyor. Erkeklerde ise yaş dağılımı en fazla 19-24 yaş aralığında görülüyor. Türkiye’de yaşayan erkek sayısı 19-24 yaş aralığında 246 bin 493 olarak gerçekleşiyor.

YILLARA ORANLA YÜKSELİŞ

Müdürlüğün sosyal hesabından paylaştığı bir başka ayrıntı ise yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. 2012 yılında 14 bin 237 olan Suriyeli sayısı, 2013 yılında 224 bin 655’e yükseliyor. Bu yükseliş, 2014 yılında 1 milyon 519 bin 286’ya ulaşıyor. 2015 yılında 2 milyon 503 bin 549 Suriyeli sayısı, 2016 yılında 2 milyon 834 bin 441’e kadar ilerliyor. Son rakam olarak 2017 yılında Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı 2 milyon 957 bin 454 oluyor.

KARŞILAŞTIRMA YÜZDESİ 2,81

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından illere göre de yaşayan Suriyeli sayısı açıklandı. Malatya’nın nüfusu 781 bin 305 olarak açıklanırken, yaşayan Suriyeli sayısı 21 bin 979 olarak bildirildi. İl nüfusu ile karşılaşma yüzdesi 2,81 olurken, yaşayan Suriyeli sayısının her geçen yıla göre artacağı öngörülüyor.

SELAHATTİN BAYRAK