Kuruluşlarının 3. Yılında Malatya’nın her yerinde çalıştıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Altyapı çalışmalarımızın yanında gündemi de yakından takip ediyoruz. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri takip etmek için birçok üniversitede çalışmalarımız var. İstanbul Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi’nde yoğun çalışmalar yapıyoruz. İnönü Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yapan yaklaşık 15 personelimiz var. Eğitime önem veren bir kurum olarak 2015-2016 yılında; Bilgi İşlem Çalıştayı, Uluslararası Su ve Atıksu (UKSAY)sempozyumu düzenledik. Bu sene 26-27 Ekim tarihlerinde MASKİ binamızda 81 ilimizden gelecek yaklaşık 150 temsilciye uygulamalı su kayıplarına yönelik eğitim programımız olacak. Eğitime önem veren bir kurum olarak 6 ayda yaklaşık 50 eğitim gerçekleştirdik. Kalitemizi arttırmak ve bu kaliteyi sahaya yansıtmak için personelimizi eğitimlere gönderiyoruz. Eğitimlerimize devam edeceğiz. Ülkemizin yetiştirdiği alanında uzman kişilerden olan Su Yönetimi Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali Kınacı hocamızın paylaşımları şehrimize ülkemize faydalı olacaktır” dedi.

MASKİ GURUR KAYNAĞIMIZ

MASKİ ekibinin Malatya için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Ahmet Çakır, “MASKİ her geçen gün kendini kanıtlayan, hizmetler ortaya koyan ve çalışmalarıyla ilimizde dikkat çeken gurur kaynağımız. Bugüne kadar katıldığı eğitimler sayesinde MASKİ bu zamana kadar gelen ve ne yaptığını bilen bir kurum. Suyu kısa vadede ve uzun vadede planlayan 2071‘i hedef alan 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık planlar yapıyor. Her geçen gün son teknolojiyi kullanan sistemli bir şekilde su yönetimini hedef alan güçlü kadrosuyla Malatya merkez ve ilçelerinde çalışmalarını sürdürerek devasa yatırımlar yapmaya devam ediyor” diye konuştu.

SU TASARRUFU YAPILDI

Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ise, Malatya’nın su kaynağı açısından şanslı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak 2100 yılına kadar iklim değişikliği projeksiyonlarını yaptık. İklim değişliği modellerinde en iyimser ve en kötümser durumları çıkardık. İklim değişikliğinin su kaynaklarını nasıl etkileyeceğini, hangi dönemlerde kuraklıklar veya yağışlar olacağını tahmin ettik. Geleceğe baktığımız zaman Türkiye’de kuraklık olması söz konusu. Malatya’da en iyimser baktığımızda ortalama sıcaklık yaklaşık 2,5 derece artacak en kötümser bakarsak 5,5 derece artacak. Gelecekte suyumuz şuandakinden daha fazla hatta şuandaki kadar bile olmayacak. Bizim suyumuzu tasarruflu kullanmamız lazım. Su kayıp kaçaklarını azaltmamız gerekiyor. Türkiye’de bu konuda takdir edilecek kurum olan MASKİ kayıp kaçak su kullanımının önüne geçmek için çok ciddi çalışmalar yaptı. Suyu kontrol altına alarak suyun kullanımını kontrol ediyor. Türkiye’de kayıp kaçak su kullanımını en hızlı azaldığı il Malatya. 3 yılda Malatya’da yapılan kayıp kaçak çalışmaları sonucunda Malatya’nın 3’te 1’inin (200 bin kişiye) su ihtiyacını karşılayacak kadar su tasarrufu yapıldı. Bu bakımdan MASKİ’yi her yerde örnek gösteriyoruz. Ancak su kayıpları şu anda Türkiye ortalaması yüzde 51 seviyesinde bizim amacımız 2019’a kadar bütün büyükşehirlerde yüzde 30’lara düşürmek. Gelişmiş ülkelerde su kayıp kaçağı yüzde 10’un altındadır. Bunun için büyük yatırımlara ihtiyaç var, toplumun su kullanımında alışkanlığını değiştirmesine ihtiyaç var” ifadelerine yer verdi.

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