“Türkiye’de uzlaşma ve birlik zamanı”

24 Haziran seçimlerini değerlendiren Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Güngör, “Seçim sonuçlarının öncelikli olarak ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa etme zamanıdır. Dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadığı günümüzde, bu dönüşümün en önemli parçası olan dijitalleşme adına ülkemizin, artık tüketen değil üreten bir yapıya sahip olması öncelikli hedefimiz olmalıdır. Ayrıca eğitim, tarım, sanayi, hizmet sektörlerinde de dönüşüm daha fazla desteklenmeli ve Kobiler için teşvikler ivedilikle hızlandırılmalıdır. İş dünyası temsilcileri olarak ülkemizin 21. yy. da güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve refah seviyesi yüksek bir toplum olması için her zaman azim ve kararlılık ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ülkemiz için her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız” sözlerini kaydetti.

BÜLTEN

busabahmalatya.com