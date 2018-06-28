Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95807
ALTIN
186.281
DOLAR
4.6350
STERLİN
6.0643
EURO
5.3464

“Türkiye’de uzlaşma ve birlik zamanı”

Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Güngör, 24 Haziran'da yapılan seçimlere yönelik bir açıklama yaptı. Güngör, Türkiye’de demokrasi ve ekonomi için uzlaşma ve birlik zamanı olduğunu dile getirdi.

“Türkiye’de uzlaşma ve birlik zamanı”

Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Güngör, 24 Haziran'da yapılan seçimlere yönelik bir açıklama yaptı. Güngör, Türkiye’de demokrasi ve ekonomi için uzlaşma ve birlik zamanı olduğunu dile getirdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:18
“Türkiye’de uzlaşma ve birlik zamanı”

24 Haziran seçimlerini değerlendiren Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Güngör, “Seçim sonuçlarının öncelikli olarak ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa etme zamanıdır. Dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadığı günümüzde, bu dönüşümün en önemli parçası olan dijitalleşme adına ülkemizin, artık tüketen değil üreten bir yapıya sahip olması öncelikli hedefimiz olmalıdır. Ayrıca eğitim, tarım, sanayi, hizmet sektörlerinde de dönüşüm daha fazla desteklenmeli ve Kobiler için teşvikler ivedilikle hızlandırılmalıdır. İş dünyası temsilcileri olarak ülkemizin 21. yy. da güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve refah seviyesi yüksek bir toplum olması için her zaman azim ve kararlılık ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ülkemiz için her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız” sözlerini kaydetti. 

BÜLTEN

busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIş Adamları DerneğiIbrahim Güngör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim sandıkları güvende
Seçim sandıkları güvende
1960’lık teller tehlike saçıyor
1960’lık teller tehlike saçıyor
Bedelli askerlikte yaş sınırı 26
Bedelli askerlikte yaş sınırı 26

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim