Konuyla ilgili yapılan incelemeye göre, Türkiye'de 2016 sonu itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bin 137 halk kütüphanesi hizmet verirken, Türkiye ile yakın nüfuslara sahip Fransa'da 16 bin 100, İtalya'da 6 bin 42 Almanya'da ise 5 bin 21 halk kütüphanesi olduğu belirlendi. Türkiye'den daha az nüfusu olan Polonya'da 8 bin 50, Romanya'da 2 bin 406 ve Çekya'da ise 6 bin 245 halk kütüphanesi bulunduğu saptandı.

TÜRKİYE KİTAP OKUMUYOR!

Halk kütüphanelerine üye sayılarının açıklandığı Dünya Kütüphane Haritasına bakıldığında Türkiye’de 1,7 milyon kişinin kütüphanelere üye olduğu görülürken, kütüphanelere üye sayılarının Fransa’da ise 30 milyon kişi olduğu tespit edildi. Polonya’da ise, halk kütüphanelerine kayıtlı 8 milyon üye varken bu sayı Almanya’da ise 6,3 milyon kişi olarak belirlendi. AB baz alındığında nüfusa göre Türkiye'de 12 bin 693 halk kütüphanesi olması gerekirken, AB ile farkın yaklaşık 10 kat olduğu anlaşıldı.

Kütüphanelerden bir yılda ödünç alınan kitap sayılarında ise AB ile Türkiye arasındaki farkın oldukça yüksek olması dikkat çekti. Bir yılda ödünç alınan kitap sayısının 2016'da Almanya'da yaklaşık 315, Türkiye'de ise 9 milyon olduğu saptandı. Türkiye’de bulunan kütüphanelerden biri de Malatya’da bulunuyor. Bu yılbaşından beri medyada kütüphaneler ile ilgili 91 bin 805 haber çıktığı tespit edildi.

HABER MERKEZİ