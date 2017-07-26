Basın İlan Kurumu (BİK), Resmi İlan Yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda, 2017 yılına ait, Malatya’nın da içinde bulunduğu iller bazında asgari kadrolarında yer alan fikir işçilerinin cinsiyetleri ve eğitim durumlarına göre dağılımların olduğu istatistikleri açıkladı.

Verilere göre, Resmi İlan Yayınlama hakkını haiz gazete sayısı bin 122… Bu verilerden hareketle Türkiye’de Resmi İlan Yayınlama hakkını haiz gazetelerde toplam çalışan sayısı 8 bin 858 kişi… Bu sayının 6 bin 199’unu erkek çalışanlar, 2 bin 659’unu ise kadın çalışanlar oluşturuyor. Yine aynı istatistikte, Temmuz 2017 itibariyle bu çalışanların 3 bin 717’si sarı basın kartı sahibi olduğu bilgisi veriliyor.

81 İLİN 54’ÜNDE İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İŞKUR işbaşı eğitim programı kapsamında, Resmi İlan Yayınlama hakkını haiz gazetelerde çalışan sayısı 190’ı buldu. İstanbul, Balıkesir, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Konya illeri İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında en fazla istihdamın gerçekleştiği iller oldu. Türkiye çapında 81 ilin 54’ünde İŞKUR işbaşı eğitim programı kapsamında çalışanlar yer alıyor.

ÇALIŞANLARIN BİN 464’Ü İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNU

BİK’in verdiği bilgilere göre, bu süreli yayınlarda çalışanların eğitim durumu verileri iletişim fakültesi mezunu sayısının bin 464, iletişimle ilgili meslek yüksekokullarından mezun sayısının ise 352 olduğunu gösterdi. Resmi İlan Yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda ilk ve orta öğretim mezun sayısı ise 4 bin 946…

Öte yandan açıklanan istatistiklere göre, Malatya’da 7 gazete ve 55 fikir işçisi bulunuyor. Bunların 40’ını erkekler, 15’ini kadınlar oluşturuyor. 12 kişinin de iletişim fakültesi mezunu olduğu belirtiliyor. Verilere göre, Malatya’da 29 basın mensubu, sarı basın kartına sahip. İŞKUR işbaşı eğitim programı kapsamında çalışan sayısı ise 1…

HABER MERKEZİ