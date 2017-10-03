ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Ermeni lobisi ve Ermeni devlet yetkilileri 1915 yılında sözde Ermeni soykırımı yapıldığını ve bu soykırımda sözde bir milyon Ermeni’nin katledildiği yalanı ile tüm dünya ülkelerini kandırmaktalar. Aslında 1915 yılında faşist Taşnak ve Hınçak partilerine aldanıp Rusya’nın oyununa gelerek büyük Ermenistan hayali ile yanıp tutuşan ve hizmet eden asi Ermeniler tehcir edilmiştir. Bu tehcirin uygulanmadığı Ermeni aileler ve evlerinden ayrılmak istemeyen Ermeni çetelerine destek veren aileler kendilerini yaşadıkları şehirlerde hangi ırk üstünse o ırktan ‘Kürt, Alevi, Türk’ olarak göstererek saklamışlardır. Bu kripto Ermenileri için en son Türkiye Ermeni cemaati Patrik Vekili Aram Ateşyan, bir televizyon programında Tunceli’nin yüzde doksanın Ermeni olduğunu resmen açıkladı” ifadelerinde bulundu.

“MALATYA’DA 3 BİN 655 AİLE KÜRT”

Türkiye’de çeşitli araştırmacı ve yazarların yaptıkları araştırma sonucunda çeşitli şehirlerde 37 bin 55 kripto Ermeni aile yaşadığının ortaya çıktığını söyleyen Gülbey, “Bu şehirler ve ailelerin sayılarını şöyle sıralayabiliriz: Diyarbakır bin aile Kürt, Süryani ve Alevi, Malatya 3 bin 655 aile Kürt, Alevi, Kayseri 5 bin aile Türk, Elazığ bin aile Kürt, Alevi, Van 4 bin aile Kürt, Tunceli 2 bin aile Kürt, Alevi, Şanlıurfa 3 bin 500 aile Kürt, Arap, Siirt bin 200 aile Kürt, Alevi, Türk-küçük bir kısmı, Erzincan bin 300 aile Kürt, Alevi, Sivas 2 bin aile Kürt, Alevi, Mardin bin 500 aile Arap, Kahraman Maraş 3 bin aile Kürt, Alevi, Adıyaman bin 600 aile Kürt, Adana 2 bin aile Kürt, Arap, Alevi. Bu veriler değişik kuruluş ve araştırmacıların devam eden çalışmalarından alınmış olup, çalışmaları önümüzdeki yıllarda tekrar paylaşacağız” sözlerini kaydetti.

ERMENİ ASILLI HDP ÜYELERİ

PKK ve diğer terör örgütlerinde kripto Ermenilerin yer aldığını söyleyen Gülbey, “Türk Tarih Kurumu eski başkanı ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yüze yakın Ermeni asıllı HDP üyesi ve PKK’lının isimlerini resmi belgeleriyle açıklamıştır. ASİMDER Genel Merkezi olarak biz de yıllardır bu kripto Ermenilerin bölgelerimizde nasıl gizli planlar peşinde olup Ermeni lobisine hizmet ettiklerini söyleyip durduk. Devletimizin yetkili organlarından bu kripto Ermeni aileleri tespit etmelerini ve kontrol altında tutmalarını istiyoruz. İspanya’da ve Kuzey Irak’ta nasıl bağımsızlık referandumlarını merkezi yönetimini hiçe sayarak yaptılarsa, önümüzdeki süreçte o binleri bulan kripto Ermeni ailelerde PKK ve diğer terör örgütlerinin gücünü de kullanarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde böyle bir girişimde bulunabilirler” şeklinde konuştu.

İHA