Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Orhan Yücel yaptığı açıklamada, "Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığımızın bu özel projesi için Malatya’dan Necip Fazıl Kısa Kürek Ortaokulu seçildi. Okulumuzda oluşturulacak özel hafızlık sınıfı için başvurular 16-29 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır” dedi. ‘Kuran ile buluşuyoruz’ adı altındaki projenin ilk etabında sınav başvuruları alınacak. Daha sonra 3 Haziran tarihinde başvuran öğrenciler yazılı sınava tabi tutulacak. Bu sınavdan başarılı olacak 30 erkek öğrenciden, 1 sınıf oluşturulacak.



“Geleceğin hafızları bu projeyle birlikte ortaya çıkacak”

Türkiye’de 17 ille birlikte projenin uygulandığı pilot illerden birinin Malatya seçildiğini söyleyen Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Orhan Yücel, sınava büyük ilgi beklediklerini belirtti. Yücel, “Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortaklaşa organize ettiği ve geleceğin hafızlarını belirlemeye yönelik projesi 17 ille birlikte Malatya’da da hayata geçiyor. Bu proje okulumuzda uygulanacak. Sınav başvuru tarihi 19-29 Mayıs. Başvurmak isteyen öğrenciler kendi okul müdürlüklerinden ilk başvurularını yapabilirler. Yazılı sınav ise 3 Haziran’da saat: 11.00’da Cumhuriyet İlkokulunda yapılacak. Başvuru şartları ise Malatya il ve ilçe merkezilerine bağlı ilkokulda 4. Sınıfı okuyor olmak. Sınava büyük ilgi bekliyoruz. Geleceğin hafızlarının bu projeyle birlikte ortaya çıkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

İHA