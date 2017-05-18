Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara'da gerçekleştirilen '4. Grup Gümrük Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, “Ülkemiz, 2002 yılından bu yana güçlü bir şekilde ihracata dayalı bir büyümeyi öngörüyor. İhracat artışı ile beraber dış ticaretin de geliştiğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

TİCARET HACMİMİZ

Bakan Bülent Tüfenkci, 2002 yılının sonunda 36,1 milyar dolar olan ihracat rakamlarının 2016 yılı sonu itibarıyla 143 milyar dolara, İthalat rakamlarının ise 51,6 milyar dolardan, 198,6 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Tüfenkci, “2002’de 100 milyar dolar civarında olan dış ticaret hacmimiz bugün 341 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizin küresel dış ticaretteki yerinin de giderek arttığını görüyoruz. Özellikle 2002 yılında Türkiye’nin dış ticarette aldığı pay binde 67 iken bugün aldığımız pay yüzde 1,15’e yükselmiştir” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, sürekli geliştirilen gümrük hizmetleri ile ticaretin daha kolay ve güvenli gerçekleştirilmesi yolunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.



KÜRESEL TİCARET

Bülent Tüfenkci, uluslararası alanda Türkiye’nin ticaretteki konumuna değinerek, 2016 yılında küresel ticaretin kolaylaştırılması endeksinde 136 ülke arasında 59’uncu sırada yer aldığını açıkladı. Türkiye’de ihracat işlemlerinin tamamlanması için gereken sürenin 16 saat, ithalat için 41 saat olarak ölçüldüğünü belirten Tüfenkci, “İhracat işlemlerinin tamamlanması için gereken süre sıralamasında ülkemiz 136 ülke arasında 38. sırada yer alırken, ithalat işlemlerinin tamamlanması için gereken süre sıralamasında ülkemiz 63. sırada bulunmaktadır” dedi.



“TÜRKİYE'Yİ YOL GEÇEN HANINA ÇEVİRMELERİNE İZİN VERMEYİZ”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son aylarda yakalanan uyuşturucu rakamlarının bu alandaki başarılı çalışmaların göstergesi olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye'yi yol geçen hanına çevirmelerine izin vermeyiz. Uyuşturucu ve insan kaçakçılığının yanı sıra her türlü kaçakçılık noktasında azami gayret göstereceğimize inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, gümrük müdürlerinin işlemler ve hizmetlerde gerektiğinde inisiyatif almaları ve çözüm odaklı davranmaları gerektiğine vurgu yaptı.

İHA