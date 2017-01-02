Türkiye 2016’yı acı yılı olarak geçirdi ve acıyla bitirdi. Yılbaşında bir gece kulübüne saldıran terör örgütü mensupları, yine can acıttı. Öte yandan 2016’da Türkiye’yi yasa boğan terör saldırıların kronolojik sıralaması şöyleydi:

12 Ocak 2016 - Sultanahmet'te intihar saldırısı

17 Şubat 2016 - Ankara'da bombalı araçla saldırı

13 Mart 2016 Ankara Kızılay saldırısı

19 Mart 2016 İstanbul İstiklal Caddesi intihar saldırısı

27 Mart 2016 Bursa Merkez saldırısı

31 Mart 2016 Diyarbakır Otogar civarı saldırısı

1 Nisan 2016 Mardin Kızıltepe saldırısı

1 Mayıs 2016 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü saldırısı

10 Mayıs 2016 Diyarbakır Bağlar saldırısı

12 Mayıs 2016 İstanbul Sancaktepe saldırısı

12 Mayıs 2016 Diyarbakır Sur İlçesi, Dürümlü Köyü

24 Mayıs 2016 Van Çaldıran saldırısı

7 Haziran 2016 İstanbul Vezneciler saldırısı

8 Haziran 2016 Mardin Midyat saldırısı

28 Haziran 2016 İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı

1 Ağustos 2016 Bingöl saldırısı

18 Ağustos 2016 Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırısı

20 Ağustos 2016 Gaziantep saldırısı

26 Ağustos 2016 Cizre Emniyet Müdürlüğü saldırısı

6 Ekim 2016 Yenibosna saldırısı

9 Ekim 2016 Şemdinli Jandarma Karakolu saldırısı

4 Kasım 2016 Diyarbakır Emniyet binası saldırısı

24 Kasım 2016 Adana Valiliği saldırısı

10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş saldırısı

17 Aralık 2016 Kayseri saldırısı

ve son olarak yılbaşında yapılan saldırı…

TAHİR ÖZÇELİK