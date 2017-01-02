Türkiye 2016’yı acı yılı olarak geçirdi ve acıyla bitirdi. Yılbaşında bir gece kulübüne saldıran terör örgütü mensupları, yine can acıttı. Öte yandan 2016’da Türkiye’yi yasa boğan terör saldırıların kronolojik sıralaması şöyleydi:
12 Ocak 2016 - Sultanahmet'te intihar saldırısı
17 Şubat 2016 - Ankara'da bombalı araçla saldırı
13 Mart 2016 Ankara Kızılay saldırısı
19 Mart 2016 İstanbul İstiklal Caddesi intihar saldırısı
27 Mart 2016 Bursa Merkez saldırısı
31 Mart 2016 Diyarbakır Otogar civarı saldırısı
1 Nisan 2016 Mardin Kızıltepe saldırısı
1 Mayıs 2016 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü saldırısı
10 Mayıs 2016 Diyarbakır Bağlar saldırısı
12 Mayıs 2016 İstanbul Sancaktepe saldırısı
12 Mayıs 2016 Diyarbakır Sur İlçesi, Dürümlü Köyü
24 Mayıs 2016 Van Çaldıran saldırısı
7 Haziran 2016 İstanbul Vezneciler saldırısı
8 Haziran 2016 Mardin Midyat saldırısı
28 Haziran 2016 İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı
1 Ağustos 2016 Bingöl saldırısı
18 Ağustos 2016 Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırısı
20 Ağustos 2016 Gaziantep saldırısı
26 Ağustos 2016 Cizre Emniyet Müdürlüğü saldırısı
6 Ekim 2016 Yenibosna saldırısı
9 Ekim 2016 Şemdinli Jandarma Karakolu saldırısı
4 Kasım 2016 Diyarbakır Emniyet binası saldırısı
24 Kasım 2016 Adana Valiliği saldırısı
10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş saldırısı
17 Aralık 2016 Kayseri saldırısı
ve son olarak yılbaşında yapılan saldırı…
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