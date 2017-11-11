Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni kabul etti. Bakanlık Toplantı Salonunda ilk olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Kudret Önen ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Tüfenkci, Başkan Önen ve üyelerin talep ve önerilerini dinledi, hükümet olarak sektöre ilişkin yapılanlardan bahsetti.

TEŞVİKLERLE DESTEKLEYECEĞİZ

Petrol türevleri, kimya ve ilaç sektörünün cari açığı azaltacak önemli sektörler olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, Hükümet olarak aldıkları kararlarla bu sektörleri özel statüde ve genel teşviklerle destekleyeceklerini kaydetti.

Dahilde işleme rejiminde aksayan yönlerin tespit edilmesi amacıyla müsteşarlar düzeyinde Ekonomi Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını dile getiren Tüfenkci, çalışma belli bir aşamaya geldiğinde sektörlerle de toplantılar yapılarak sonuçların paylaşılacağını aktardı.

DOĞRU TEDBİRLER ALINDI

Türkiye’nin ekonomik olarak ayakları yere basan bir ülke olduğuna işaret eden Bakan Tüfenkci, “2016’da yaşadıklarımıza, akabinde dünyanın bakışına, ekonomik anlamda da Türkiye’ye karşı örtülü örtüsüz verilen mücadeleye karşı ülkemiz çok çabuk toparlandı. Esasında bu Hükümetimizin zamanında almış olduğu tedbir ve teşviklerle olmuştur. Kredi Garanti Fonu’nun çarkların dönmesi konusunda katkısı olmuştur” sözlerini kaydetti.

TAŞINIR REHNİ HACMİ 100 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bakan Bülent Tüfenkci, önemli olanın küçük işletmelerin finansal ihtiyaçlarının giderilmesi ve büyük işletmeler için de çarkların dönebilmesi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bakanlık olarak iç ticaretin kurallarını belirliyor ve finansa erişim noktasında rahatlatıcı tedbirler alıyoruz. Taşınır Rehni Kanunu’nu hayata geçirdik. Şu anda orada 100 milyar lirayı aşkın kredi hacmi oluştu. Yani siz artık malınızı, markanızı, hammaddenizi vs. temin gösterip kredi alabiliyorsunuz. Kurdaki dalgalanmaları sakin karşılayıp dikkatli bir şekilde gidersek inşallah Türkiye’nin önü açıktır. Yatırım ortamını iyileştirerek ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı bir ülke olalım diye çalışıyoruz. Şirket kurulumlarını bir güne hatta yarım güne indirerek şirket kurma maliyetlerini düşürdük. İşverene vermiş olduğumuz istihdam destekleri ile işverenin üzerindeki bir takım yükleri aldık. İstihdam seferberliği kapsamında işverenlerimizin istihdam ettikleri her bir işçinin SSK ve stopajını Hükümet olarak biz karşıladık. İhracat teşviklerimiz ve yatırım desteklerimiz ile Türkiye, kendine güvenip üreten hiçbir yatırımcıyı mahcup etmemiştir.”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı ve Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Kudret Önen ise, hükümetin son 6-7 yıldır verdiği teşviklerle ve hayata geçirdiği kapsamlı projelerle yaklaşık 15 firmanın önemli ölçüde büyüdüğünü kaydetti.

Ciddi yatırımlarla otomotiv kapasitesinin neredeyse bir misli arttığını vurgulayan Başkan Önen, “1 milyon üzerindeki kapasitemiz, 1 milyon 900 bin arabaya geldi. Bu yıl da inşallah toplam 1 milyon 700 bin araç üretilecek. Özellikle otomobilde yüzde 35’lere varan ihracat artışı var” dedi.

ESNAFLARIMIZ İSTİKRAR VE GÜVENİN TEMİNATIDIR

Bakan Bülent Tüfenkci, ardından Bakanlık Toplantı Salonunda Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni kabul etti.

Birlik Başkanı Mehmet Yiğiner ve birlik üyeleri ile bir araya gelen Bakan Tüfenkci, ahilik sandığının kurulması, tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması gibi düzenlemeleri içeren torba kanunu hatırlattı, 8 ay önce çıkarılan kanun kapsamında 1 Ocak 2018’den itibaren vergisini düzenli ödeyenlerin vergilerinde yüzde 5 indirim uygulanacağını belirtti.

Birlik Başkanı Mehmet Yiğiner de araçlarını yenileyen esnaflara ÖTV indirimi, kredi limitlerinin yükseltilmesi ve kredi desteği gibi esnafa hayat veren bazı düzenlemeleri hatırlattı, bu desteklerden dolayı Bakan Tüfenkci’ye teşekkür etti.

HABER MERKEZİ